Video: así Kate Middleton anunció que está en tratamiento por cáncer

Kate , de 42 años , esposa del heredero al trono, el príncipe Guillermo , pasó dos semanas en el hospital en enero después de someterse a lo que su oficina dijo en ese momento que era una cirugía planificada exitosa para una condición no cancerosa pero no especificada.

Kate Middleton.webp

"No obstante, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento", dijo en el vídeo, que fue grabado el miércoles.