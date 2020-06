EEUU: los videos virales que reflejan la violencia policial

Estados Unidos violencia policial “This is America”. Video: @RobertDeNiroUS

En el segundo, titulado “To serve and protect" #GeorgeFloydProtests” (Para servir y proteger #GeorgeFloydProtests), se aprecia con claridad cómo un oficial de policía empuja con fiereza a un manifestante en el marco de las protestas por George Floyd. La víctima se encontraba parada con los brazos abiertos en clara demostración de indefensión.

Estados Unidos violencia policial 02 “To serve and protect" #GeorgeFloydProtests”. Video: @RobertDeNiroUS

En la cuenta paródica también podemos ver un video distinto a los anteriores, pero directamente relacionado a los hechos. Bajo el título “DK know who needs to see but this is #WhitePrivilege at work... until the end" #MichiganProtest” (DK sabe quién necesita ver, pero esto es privilegio blanco en el trabajo... hasta el final" #MichiganProtest), se muestra el seguimiento de una persona blanca armada a la que las fuerzas policiales rodean y esperan pacientemente. A la mujer que realiza la grabación se le escucha decir entre risas: “¡Lo están mirando! Cielos, si fuera negro...”, ante la clara inacción policíaca en comparación con un escenario en donde el atacante fuera afroamericano.

Estados Unidos violencia policial 03 “DK know who needs to see but this is #WhitePrivilege at work... until the end" #MichiganProtest”. Video: @RobertDeNiroUS

Mientras tanto, al menos 40 ciudades de Estados Unidos declararon el toque de queda luego de que miles de personas se manifestasen nuevamente este domingo para exigir justicia por la muerte de George Floyd. Los disturbios llegaron hasta las inmediaciones de la Casa Blanca, donde la Policía respondió con gases lacrimógenos. Según confirmó la CNN, Donald Trump debió ser trasladado a un búnker en la residencia oficial por protección.