Visa de EEUU: la decisión de Donald Trump que afecta a los argentinos

De esta manera, se ordenó detener la programación de citas para las visas F, M y J , correspondientes a estudiantes y visitantes de intercambio. Esta directiva señala que no se otorgarán nuevas fechas para estas visas "hasta que se emita una nueva guía en los próximos días".

La política ha sido vinculada a las recientes protestas universitarias pro-palestinas, que Trump ha calificado como antisemitismo. El expresidente ha atacado a las universidades, acusándolas de tener ideologías de izquierda extrema y de permitir estas expresiones en sus campus. Desde la Casa Blanca, se advirtió que miles de visas podrían ser revocadas bajo este nuevo esquema, lo que afectaría significativamente a la comunidad estudiantil internacional en Estados Unidos.

Según NAFSA, una ONG que representa a instituciones educativas, más de un millón de estudiantes internacionales contribuyeron con 43.800 millones de dólares a la economía estadounidense en el ciclo académico 2023-2024, generando más de 378.000 empleos. Este nuevo control podría tener un impacto económico y académico severo, especialmente para las universidades que dependen de estos estudiantes.

Tensión con Harvard: el gobierno de Trump y la educación superior

Además, la administración Trump tomó medidas específicas contra Harvard University, acusándola de no alinearse con los valores nacionales y de no cumplir con principios de no discriminación. En una carta enviada recientemente, Trump reiteró que la universidad estaría violando un fallo del Tribunal Supremo de 2023, que eliminó la acción afirmativa basada en la raza en las universidades.

Trump justificó estas medidas asegurando que su gobierno defiende los derechos civiles de los estadounidenses frente a lo que considera una "tolerancia al antisemitismo" y un sesgo progresista predominante en las instituciones educativas superiores. La administración también asegura que las universidades deben comprometerse con los valores del país y no con ideologías de extrema izquierda o políticas woke.