Vladimir Putin advirtió que podría usar armas nucleares, pero negó planes para atacar a la OTAN

Putin, en declaraciones a los redactores jefe de las agencias internacionales de noticias en San Petersburgo, afirmó que la doctrina nuclear rusa permite el uso de este tipo de armas en respuesta a una serie de amenazas. "Por alguna razón, Occidente cree que Rusia nunca las utilizará", dijo Putin.

"Tenemos una doctrina nuclear, miren lo que dice. Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía e integridad territorial, consideramos que podemos utilizar todos los medios a nuestra disposición. Esto no debe tomarse a la ligera, superficialmente", destacó.

Vladimir Putin negó planes de ataque contra la OTAN y habló de "aniquilamiento" en Gaza

A más de dos años del inicio de la ofensiva contra Ucrania, Putin aseguró que Moscú no tiene "ambiciones imperiales" y no planea atacar a la OTAN.

"No busquen lo que no existe (...) no busquen nuestras ambiciones imperiales. No existen", declaró Putin durante una reunión con medios extranjeros. El mandatario tachó asimismo de "tonterías" las acusaciones según las cuales Moscú tiene la intención de atacar los países miembros de la Alianza Atlántica.

Sin embargo, amenazó con entregar armas a países confrontados con las potencias occidentales, después de que Estados Unidos y varios países europeos autorizaran a Ucrania a usar, bajo ciertas condiciones, las armas que le entregan para atacar territorio ruso.

"Si alguien piensa que es posible suministrar esas armas a una zona de guerra para atacar nuestro territorio (...) ¿por qué no tenemos derecho a enviar armas del mismo tipo" a otros países, preguntó

En otro pasaje de la conferencia de prensa, el presidente ruso condenó este miércoles el "aniquilamiento" de la población civil de Gaza, al referirse a la ofensiva lanzada hace casi nueve meses por Israel contra Hamás en ese territorio palestino en represalia por una letal incursión de comandos islamistas.

"Lo que ocurre actualmente en Gaza en respuesta al ataque terrorista contra Israel no se parece en nada a una guerra. Se trata de una especie de aniquilamiento total de la población civil", declaró el mandatario ruso en una rueda de prensa en San Petersburgo con medios extranjeros.