Cumbre China-Rusia: Xi Jinping y Vladimir Putin reafirmaron una alianza "inquebrantable"

China y Rusia ratificaron su coordinación política y económica en un contexto atravesado por guerras y disputas estratégicas.

La cumbre entre China y Rusia se realizó en medio de conflictos abiertos en Ucrania y Oriente Medio.

Xi Jinping recibió este miércoles en Pekín a Vladimir Putin y ambos mandatarios reafirmaron la fortaleza de su alianza política y económica en medio de un escenario internacional atravesado por guerras, tensiones energéticas y disputas estratégicas entre las principales potencias del mundo.

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El encuentro ocurrió menos de una semana después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China y dejó en evidencia la intención de Pekín y Moscú de mostrar una relación sólida y estable frente a las turbulencias globales.

Durante la reunión, Xi destacó la continuidad de la cooperación bilateral y aseguró que ambos países lograron sostener una relación resistente frente a distintos escenarios de crisis.

"Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas", afirmó el presidente chino, según la agencia estatal Xinhua.

Xi Jinping y Vladimir Putin celebraron en Pekín el 30° aniversario de su asociación estratégica.

Por su parte, Putin sostuvo que el vínculo atraviesa un “nivel sin precedentes”, especialmente en el plano económico, pese a los “factores externos desfavorables”.

La cumbre incluyó una recepción protocolar en el Gran Salón del Pueblo, con guardia militar, himnos, salvas de cañones y banderas de ambos países, en una escena similar a la desplegada días atrás durante la visita de Trump.

Las guerras y la energía dominaron la agenda

La reunión estuvo marcada por las principales crisis internacionales que afectan tanto a China como a Rusia. Entre los temas centrales aparecieron la guerra en Ucrania, la tensión en Oriente Medio y el comercio energético internacional.

Xi advirtió que una reanudación de los combates en Oriente Medio sería “inoportuna”, en un contexto donde China depende fuertemente del tránsito energético por el estrecho de Ormuz.

estrecho de ormuz La energía, el comercio y la situación internacional dominaron la agenda entre ambos gobiernos.

Además, ambos líderes analizaron el futuro del proyecto “Fuerza de Siberia 2”, un gasoducto considerado estratégico para Moscú porque permitiría ampliar las exportaciones rusas de gas hacia China tras la reducción de compras europeas por la invasión a Ucrania.

Para el Kremlin, el avance de esa obra representa una salida clave para sus hidrocarburos en medio de sanciones y restricciones occidentales.

Una alianza estratégica consolidada con el paso de los años

Xi y Putin mantienen una relación política cercana desde hace más de una década y ya se reunieron cerca de 40 veces durante sus años simultáneos en el poder. Ambos suelen llamarse públicamente “viejo amigo” o “querido amigo”.

La cumbre coincidió además con el 30° aniversario de la denominada “asociación de coordinación estratégica” entre China y Rusia, presentada por ambos gobiernos como una de las relaciones más importantes entre grandes potencias.

La cadena estatal china CGTN afirmó que el vínculo entre ambos países constituye una de las relaciones “más estables, maduras y estratégicamente valiosas del mundo actual”.

Xi Jinping Putin brindis.jpg China y Rusia volvieron a exhibir cercanía política frente a las tensiones globales.

Una relación cercana, aunque con diferencias económicas

El vínculo entre Moscú y Pekín se fortaleció especialmente después de la invasión rusa a Ucrania en 2022. Desde entonces, las exportaciones de petróleo ruso hacia China aumentaron alrededor de un 30%, según centros de análisis europeos.

Sin embargo, los datos comerciales reflejan una relación desigual. Rusia representa apenas cerca del 5% de las importaciones chinas, mientras que China concentra más de un tercio de las importaciones rusas y más de una cuarta parte de sus exportaciones.

Aunque ambos países comparten intereses estratégicos y posiciones comunes frente a Occidente, analistas advierten que podrían aparecer diferencias respecto al conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, especialmente porque Moscú podría verse favorecido por una eventual flexibilización de sanciones internacionales en medio de la crisis regional.