Israel acusa a Zohran Mamdani de antisemita en su primer día de trabajo: él festeja

La asunción de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York y sus primeras medidas desataron una serie de acusaciones de antisemitismo por parte de las entidades y personalidades judías, incapaces de ver toda la figura.

El nuevo Alcalde de la ciudad de Nueva York jura sobre el Corán, lo que desata el ataque en su contra.

El primer día de este año el Nuevo Alcalde de Nueva York asumió con un discurso del tono que nos ha acostumbrado (reconociéndose socialista, reiterando sus promesas de campaña y prometiendo una ciudad para todos, en especial los más pobres), escogiendo como símbolo del arranque de un nuevo periodo de prosperidad la vieja estación de subte debajo de la legislatura metropolitana (Old City Hall, la primer estación de subtes en la Gran Manzana inaugurada en 1904, hoy una estación museo).

En general podemos decir que, a pesar de sus inclinaciones políticas y poca experiencia ejecutiva, Mamdani se ha estado rodeando de un grupo de personas reconocidas y respetadas dentro de la administración de la ciudad (muchos de la administración de Blasio, 2014/21), lo que viene siendo bien visto por el “status quo”. No debemos olvidar que, durante su reunión con Donald Trump en noviembre, mostró un nivel de pragmatismo que pocos esperaban (aunque como es su costumbre, los laureles se los llevó el Presidente). La cosa es que, hasta ahí, todo normal.

La orden Ejecutiva Nro 1 de Mamdani dispuso la caducidad de todas las Ordenes de su predecesor, desde el momento en que fue acusado de corrupción. Esto aparejó una serie de cambios en el avance digitado de medidas antisemitas que había adoptado Adamas, buscando golpearlo.

Ante el horror de más de uno, cuando asumió, Mamdani juró sobre un Corán (yamin). El Islam recomienda jurar lo menos posible, y cuando se hace, hacerlo por Alá, reservando solo las cuestiones más serias a los juramentos sobre el “Mushaf” (El Libro). En palabras del Profeta: “Quien quiera jurar, dejen que jure por Alá o, sino que calle” (Sahih al-Bukhari, Hadith 2679).

La Orden Ejecutiva Nr.2 que se dictó casi inmediatamente después, neutralizo muchos de los excesos que podía aparejar la Nr.1. La mayoría se lanzó a atacar a Mamdani, si leerla completamente.

No es que a un musulmán le vaya a ocurrir gran cosa por romper el juramento, aunque la pena entre ellos es mayor a la de los judíos y cristianos. El castigo tradicional en casos de buena fe, es antes que nada un arrepentimiento sincero y luego alimentar (con lo mismo que uno come) o vestir 10 pobres, liberar un esclavo y si no se tienen recursos, ayunar tres días.

image Volvió la pelea interna entre las organizaciones y personalidades judías, con las acusaciones contra Zohran Mamdani de Nazi.

El problema es que llegó el día siguiente….

En sus primeras horas como Alcalde de la ciudad, que alberga 8,48 millones de almas (2,65 veces más habitantes y un PBI per cápita cuatro veces mayor que el porteño), Mamdani firmó cinco ordenes ejecutivas.

image El ataque contra Mamdani se inició antes de que este promulgara sus primeras ordenes ejecutivas

La primera y la más relevante, marcando su quiebre con el pasado y en línea con lo que había prometido, dio de baja todas las ordenes ejecutivas tomadas por su predecesor -unas nueve realmente relevantes- desde el 26 de septiembre de 2024 (cuando Eric Adamas fue acusado de corrupción).

Luego vinieron las reestructuración de su gabinete y otras cuestiones administrativas, la disposición de revivir la Oficina de Protección de los Inquilinos, la orden para realizar un inventario de tierras y acelerar el desarrollo de viviendas y la creación de una “task force” para eficientizar los procesos de habilitación de construcción. Al escribir estas líneas no había finalizado la jornada laboral, así que no sabemos que más pasó, pero podemos decir que para lo que es el primer día de un alcalde de “La Gran Manzana”, nada sorprendente.

image La maquinaria de influencer se puso en marcha para atacar a Mamdani, apenas asumió.

Lo que, si fue de alguna manera sorprendente, es que a pesar de todos los esfuerzos para presentarlo como un antisemita, más de un seguidor de Jehová terminó votándolo. Antes de la elección, las estimaciones eran que hasta el 43% de los judíos neoyorkinos (que son 10-15% del electorado) votarían por Mamdani. La campaña de desgaste que sufrió parece que tuvo algún efecto y finalmente las encuestas hablan de que el 33% lo apoyó (67% para los menores a 44 años).

Esto arreció en las ultimas horas como nadie esperaba. Dejemos de lado lo que esta sucediendo entre nosotros -básicamente en las redes- donde exacerbando una posición que ha seguido el Presidente Milei desde hace tiempo, con la llegada de las fiestas Cristianas las fuerzas libertarias se desbocaron buscando denostar a los musulmanes -a los que asimilan con el terrorismo- intentando presentar a los Israelitas bajo una mejor luz.

image Poco y nada importa a sus opositores que a horas de asumir, Mamdani se haya mostrado de manera explícita en contra del antisemitismo.

Entre las ultimas acciones que había tomado el alcalde Adams, durante plena campaña electoral, estuvieron una serie de disposiciones que buscaron acorralar a Mamdani y presentarlo como antisemita. Cuando el nuevo “mayor” de la ciudad dictó su primer decreto, dio de baja estas resoluciones.

Así la implementación de la definición de lo que es antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional de Rememoración del Holocausto), que incluía las críticas al estado de Israel del tenor de las que había hecho Zohran, y la orden ejecutiva que hacía ilegal el boicot de la ciudad a organizaciones y negocios israelíes como había pedido Zohran, fueron derogadas.

image El gobierno de Israel, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ataca a Mamdani y lo acusa de echar combustible al fuego del antisemitismo.

Esto desató la furia entre los lideres y medios de la comunidad judía -que desestimaron que por la Orden Ejecutiva Nr.2, se mantenía la Oficina para Combatir el Antisemitismo, las disposiciones sobre las manifestaciones en contra de grupos religiosos y un tuit que había publicado antes de asumir-. Así desde el National Jewish Advocancy Center, hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel salió a atacarlo, acusándolo sin acusarlo de antisemita.

Mamdani, mientras tanto, festeja su nuevo cargo y piensa cuáles serán sus próximos pasos, sabiendo que de un neto favorable de 14% durante septiembre, hoy llega al 38% (61% de los neoyorkinos lo ven de manera favorable y solo 23% negativa).