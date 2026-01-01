Zohran Mamdani juró como alcalde de Nueva York: "Hoy empieza una nueva era"

Luego de encabezar un acto privado a la medianoche del jueves, el flamante alcalde llevó a cabo una ceremonia pública para dar inicio oficial a su gestión al frente de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

El joven referente del Partido Demócrata Zohran Mamdani juró este jueves como alcalde número 112 de Nueva York en un acto público en las puertas del Ayuntamiento. Durante su discurso, aseguró que "hoy empieza una nueva era", reiteró sus principales consignas de campaña y remarcó que la ciudad "le pertenece a todos los que vivan en ella".

El líder demócrata encabezó un acto ante una multitud de seguidores junto a figuras del partido como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez . Allí enfatizó que trabajará para asegurar “seguridad, asequibilidad y abundancia” en la ciudad.

A su vez, reconoció: “Puede que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos podrá acusar de falta de coraje para intentarlo”.

“ Fui elegido como un demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista ”, afirmó para cerrar.

Con el 2026 recién empezado, el flamante mandatario había realizado una ceremonia privada oficiada por la fiscal general del estado, Letitia James, a la medianoche del 1 de enero en las escaleras de una estación de subte en desuso desde 1945 llamada Old City Hall.

El flamante alcalde de 34 años eligió esa locación particular al considerar que fue un "testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad". Durante el acto del que participó su familia, firmó documentos y pagó una tasa de nueve dólares al secretario de la alcaldía.

Antes de comenzar el juramento, la fiscal James elogió a Mamdani y aseguró estar "orgullosa de lo que consiguió" y confiada en que llevará "una nueva era de progreso, promesas y prosperidad" a Nueva York.

"Esta noche no celebramos solo un año nuevo, celebramos el comienzo de una Nueva York para la gente que la hace funcionar: los trabajadores, los inmigrantes, los que luchan por llegar a fin de mes", declaró Mamdani tras el acto, mientras miles de personas festejaban en Times Square.

La agenda progresista de Mamdani

Mamdani se convirtió este jueves en el primer inmigrante, musulmán y autoproclamado "socialista democrático" en liderar la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Durante su exitosa campaña electoral, prometió un modelo de gobierno que ponga a la clase trabajadora en el centro de las decisiones, inspirado en las propuestas del senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quienes lo acompañaron en su campaña.

Mamdani prometió revertir las desigualdades estructurales mediante políticas que fomenten el empleo digno, la sindicalización y la redistribución de recursos hacia los barrios más postergados. Sin embargo, su mayor desafío será traducir estas promesas en acciones concretas en una ciudad con un presupuesto ajustado y una legislatura estatal que podría oponerse a sus iniciativas más ambiciosas.

Con un discurso que combina idealismo y pragmatismo, Mamdani busca no solo cambiar las políticas públicas, sino también redefinir el papel de Nueva York como un ejemplo de inclusión y progresismo en Estados Unidos.