Año Nuevo en Nueva York: cómo estará el clima y cuál será el principal atractivo

Mariah Carey, Chappell Roan, Pitbull y Demi Lovato son algunos de los artistas que se presentarán en el icónico evento para recibir el 2026 en Times Square.

Nueva York recibirá el 2026 con temperaturas bajo cero y posibles nevadas.

Celebrar el 31 de diciembre en Nueva York es una experiencia única: miles de personas de todo el mundo se juntan en Times Square para presenciar el emblemático descenso de la bola, un momento que marca la llegada del nuevo año y que se transmite en vivo a millones de espectadores.

Y esta edición es una de las más especiales porque coincide con la conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, lo que sumará elementos patrióticos al tradicional espectáculo.

Con fuegos artificiales, posibles nevadas y las presentaciones en vivo de Demi Lovato, Mariah Carey, Post Malone y muchos otros artistas, la ciudad se prepara para recibir el 2026 a lo grande. A continuación, conocé los detalles.

nueva york Fin de año: cómo estará el clima en Nueva York El clima en Nueva York durante el fin de año va a ser frío, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y -4°C la noche del 31 de diciembre, y mínimas que pueden descender hasta los -7°C el 1 de enero.

Se espera un cielo mayormente nublado, con probabilidad de nevadas leves y aisladas, y ráfagas de viento que intensificarán la sensación térmica. Y para el primer día del año, los meteorólogos indican intervalos de sol.

Estas condiciones invernales requieren que los espectadores se abriguen para soportar varias horas al aire libre, especialmente en la zona de Times Square, donde la espera por la cuenta regresiva puede prolongarse. Y tampoco deben olvidar ponerse calzado adecuado para caminar sobre superficies resbaladizas. nueva york1 Nueva York celebra Año Nuevo en el Times Square Times Square es el centro de las celebraciones de Año Nuevo en Nueva York. Este 31 de diciembre, la ciudad tendrá el icónico evento "Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve", que contará con transmisiones en vivo desde las 20:00 horas (ET) hasta la madrugada del 1 de enero. Los escenarios estarán ocupados por artistas de renombre como 50 Cent, Demi Lovato, Charlie Puth, Mariah Carey, Chappell Roan, Goo Goo Dolls, OneRepublic, Pitbull, Post Malone, Zara Larsson y muchos otros, quienes animarán al público con presentaciones especiales. nuevayork El momento más esperado, el descenso de la bola, tendrá lugar durante los últimos 60 segundos y estará acompañado por un espectáculo de luces y fuegos artificiales, ahora con una impronta patriótica por el inicio del 250 aniversario estadounidense.