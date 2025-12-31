Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York: el primer musulmán y socialista democrático en dirigir la ciudad + Seguir en









La sorpresa electoral del 2025 prometió un gobierno de cara a "la gente que la hace funcionar: los trabajadores, los inmigrantes, los que luchan por llegar a fin de mes".

Mamdani nació en Uganda, pero fue criado en Queens.

Zohran Mamdani, de 34 años, juró este 31 de diciembre de 2025 como el 110° alcalde de Nueva York, convirtiéndose en el primer inmigrante, musulmán y autoproclamado "socialista democrático" en liderar la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Su asunción, que se realizó en una ceremonia privada a la medianoche en la histórica estación de metro Old City Hall —un símbolo de la "Edad Dorada" neoyorquina—, marcó el inicio de un mandato que promete transformaciones profundas en políticas sociales, migratorias y de vivienda, en un contexto de tensión con el gobierno de Donald Trump.

Mamdani, nacido en Uganda y criado en Queens, eligió un lugar cargado de simbolismo para su juramento: la antigua estación de metro City Hall, clausurada en 1945 y accesible solo en contadas ocasiones. Según su equipo, la elección refleja su "compromiso inquebrantable con la clase trabajadora" y su visión de una ciudad accesible para todos.

"Esta noche no celebramos solo un año nuevo, celebramos el comienzo de una Nueva York para la gente que la hace funcionar: los trabajadores, los inmigrantes, los que luchan por llegar a fin de mes", declaró Mamdani tras el acto, mientras miles de personas festejaban en Times Square.

La agenda progresista de Mamdani El nuevo alcalde también apuesta por un modelo de gobierno que ponga a la clase trabajadora en el centro de las decisiones, inspirado en las propuestas del senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quienes lo acompañaron en su campaña.

Mamdani prometió revertir las desigualdades estructurales mediante políticas que fomenten el empleo digno, la sindicalización y la redistribución de recursos hacia los barrios más postergados. Sin embargo, su mayor desafío será traducir estas promesas en acciones concretas en una ciudad con un presupuesto ajustado y una legislatura estatal que podría oponerse a sus iniciativas más ambiciosas. Con un discurso que combina idealismo y pragmatismo, Mamdani busca no solo cambiar las políticas públicas, sino también redefinir el papel de Nueva York como un ejemplo de inclusión y progresismo en Estados Unidos.