Quién es Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York que escandaliza a Donald Trump

El activista indio-estadounidense que se impuso en las elecciones locales sobre el exgobernador del estado Andrew Cuomo.

El activista indio-estadounidense Zohran Mamdani se impuso en las elecciones locales y se quedó con la alcaldía de Nueva York por el partido Demócrata. Se trata de un joven cuyo su perfil espanta al presidente de EEUU Donald Trump , quien lo sitúa muy a la izquierda del espectro político y amenazó con recortar los fondos para la ciudad durante su administración.

Mamdani, de 34 años , tiene un programa electoral considerado en EEUU como de extrema izquierda, que incluye posiciones vistas como políticamente arriesgadas en Nueva York.

El demócrata describió las acciones de Israel en Gaza como genocidio y pidió nuevos impuestos a las empresas, según The New York Post.

También prometió reducir el costo de vida de los neoyorquinos, ofreciendo desde cuidado infantil y autobuses gratuitos, congelamientos de alquileres y nuevas viviendas asequibles, en gran parte financiado mediante el aumento de impuestos a los más ricos. Sus ideas le valieron el apoyo de otras figuras progresistas como la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders.

Su campaña buscó atraer al electorado joven y multicultural, pese a la resistencia del ala tradicional del Partido Demócrata y los ataques de figuras como Andrew Cuomo.

Mamdani se impuso en las primarias demócratas al propio Cuomo, quien ahora compite como candidato independiente bajo el lema “Lucha y entrega”.

Se trata del primer alcalde musulmán y el más joven en ocupar el cargo desde 1892.

Mamdani nació en la capital de Uganda, Kampala, de padres indios. Vivió con su familia durante un breve periodo de tiempo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, antes de mudarse a Nueva York cuando tenía siete años. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018, poco después de graduarse en la universidad.

La amenaza de Donald Trump contra Zohran Mamdani

Este martes, en plena jornada electoral, el presidente Donald Trump apuntó contra el candidato demócrata y amenazó con recortar los fondos dirigidos a la ciudad en caso de que se confirmara la victoria de Mamdani: "Como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¡ni siquiera de sobrevivir! Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar, y no quiero, como presidente, seguir malgastando dinero", detalló.

Sobre Mamdami, ahondó: "Es mi obligación gobernar la nación, y estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un completo desastre económico y social si Mamdani gana. Sus principios han sido puestos a prueba durante más de mil años, y jamás han tenido éxito".

En este escenario, el presidente de EEUU mostró preferencia por un "demócrata con un historial de éxitos" - como el mencionado Cuomo - antes que "un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso absoluto". Así, concluyó que "votar por Curtis Sliwa (¡que luce mucho mejor sin la boina!) es votar por Mamdani" y llamó activamente a votar por el exgobernador: "Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz, ¡Mamdani no!".