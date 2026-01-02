Permutas: hay más de 3.800 inmuebles que esperan su trueque en el mercado

En un contexto en el que el acceso al crédito hipotecario sigue siendo limitado, la permuta de propiedades es una herramienta que muchos eligen para destrabar compraventas. Aunque representa una porción pequeña del total de publicaciones que hay actualmente en los portales de inmuebles, se trata de una modalidad que resulta estratégica para muchos propietarios e inversores.

La permuta inmobiliaria es una operación mediante la cual dos partes intercambian propiedades, ya sea de manera directa o compensando la diferencia de valor con dinero. “Es una modalidad que aparece cuando vender y comprar por separado se vuelve difícil, ya sea por falta de crédito, por tiempos que no coinciden o por la necesidad de resolver ambas cosas al mismo tiempo”, explicó Ezequiel Wierzba , CEO de Click.

“Dentro del mercado inmobiliario, la permuta ocupa un lugar complementario pero clave. No es la forma más habitual de operar, pero sí una herramienta muy valorada para destrabar operaciones, especialmente en desarrollos inmobiliarios y en mudanzas familiares. En muchos casos permite que decisiones ya tomadas se concreten, cuando de otro modo quedarían frenadas”, agregó.

Es habitual que se den permutas principalmente entre propiedades como casas por departamentos, ubicados en diferentes zonas, ajustando la operación con un saldo en efectivo cuando el valor de uno es mayor que otro. Aunque también se pueden permutar otro tipo de activos inmobiliarios.

Para muchos propietarios, la permuta permite mudarse, achicarse, agrandarse o cambiar de ubicación sin necesidad de vender primero y luego salir a comprar, reduciendo tiempos, costos y la exposición a la volatilidad del mercado.

¿Cuántas propiedades en permuta hay?

“En cuanto a su uso, no hay estadísticas oficiales, pero en la práctica se estima que entre un 10% y un 20% de las operaciones incluyen algún esquema de permuta, porcentaje que suele crecer en contextos de menor volumen y poco financiamiento. Más que una excepción, hoy la permuta es una de las alternativas que el mercado utiliza para seguir funcionando”, explicó Wierzba.

Según datos de Zonaprop, en Argentina hay actualmente 3.859 propiedades publicadas en modalidad de permuta. Si bien el número es bajo frente al total de 580.629 publicaciones de inmuebles en venta en todo el país, representa una porción del mercado que cumple un rol clave para determinados perfiles de operación.

Al analizar el universo de propiedades disponibles en permuta a nivel nacional, se observa una amplia diversidad de tipologías. Del total, 1.679 son casas, 782 departamentos, 293 PH, 698 terrenos, 91 locales comerciales, 35 campos, 76 quintas y 30 cocheras, además de galpones, hoteles, depósitos y otros inmuebles productivos.

Al ir más en detalle, en la Ciudad de Buenos Aires, la oferta también está presente, aunque en menor escala. En CABA se registran 427 propiedades e inmuebles en permuta, de los cuales 50 son casas, 215 departamentos, 57 PH, 31 terrenos, 22 locales comerciales y 10 cocheras, mientras que el resto son galpones, hoteles y depósitos.

Si bien no se trata de una modalidad masiva, la permuta inmobiliaria sigue siendo una herramienta vigente, especialmente valorada en escenarios de poca liquidez, donde la flexibilidad se vuelve un factor clave para concretar operaciones.