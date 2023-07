Construyen lazos de igualdad vía desarrollo de videojuegos

“Lo vi en las redes del municipio y me interesó. Me quedé sin trabajo hace poco y ahora estoy intentando adquirir nuevos conocimientos, y este curso me pareció una buena oportunidad y me da esperanza de seguir aprendiendo. Luego me gustaría seguir con otro más avanzado...”, dijo uno de los estudiantes del curso, Edgardo Müller (34), del distrito Gutiérrez, de Maipú.

Tanto los fortalecimientos de competencias laborales en general, desarrollo de habilidades de comunicación, lenguaje y promoción en la búsqueda de empleo, es una acción en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, resaltaron desde la oficina de Empleo de esa localidad.

“La semana pasada comenzaron las clases. Se anotaron en el primer día unas 300 personas sobre un cupo de 45 y esta demanda llevó al intendente, Matías Stevanato, a tomar la decisión de una segunda edición para responder a la gran cantidad de pedidos sobre esta herramienta...”, señaló Benegas sobre la gran demanda.

Maipú está ubicado a unos 16 kilómetros de la capital provincial, es una zona de industrias y comercios que cuenta además con diversas ofertas culturales y turísticas que hace de este municipio, de unos 200 mil habitantes, un sitio de oportunidades.

En la continuidad de este curso, que comenzó la semana pasada con introducción al desarrollo de la industria de videojuegos, se prevé que este mes se le sumarán talleres específicos de control de calidad para videojuegos, que es un perfil en particular dentro de la industria, agregó la directora de Empleo.

“Me gusta el curso de introducción, el docente es motivador, esperaba hacer este curso, cuando vi la oferta me motivo hacerlo, y descubrir el mundo de videojuegos. Tengo un hijo y me gustaría hacer un videojuego educativo, de aprendizaje”, remarcó Daiana Cerón (26), sobre esta herramienta. Y agregó: “La tecnología está tan avanzada que hay niños y niñas de 5 o 7 años que están con los celulares y con los jueguitos, y la verdad estaría bueno desde esa parte hacer algún juego más educativo, más creativo, proponer algo para la educación”.

El desarrollo de videojuegos es una industria cultural que vinculó diversas disciplinas de injerencias en términos de innovación, oficios sostenibles y exportación de tecnología.

En este contexto y sobre este sector en continuo crecimiento, el pasado 3 de mayo se realizó el primer encuentro destinado al sector videojuegos en el espacio Cultural OEI en la Ciudad de Buenos Aires, destinado a referentes, cámaras, asociaciones, trabajadores y trabajadoras, y especialis tas del sector, que contó con la presencia del ministro de Cultura, Tristán Bauer, representantes de OEI, entre otros invitados.

Los interesados deben escribir a capacitaciones@osai.org.ar y para más información pueden comunicarse con la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Maipú vía WhatsApp al (261) 7166647.