Expo Industrial "Hecho en Merlo 2026": Gustavo Menéndez recibió a Francisco Echarren y a Miguel Ángel Pichetto

La exposición reúne a más de 100 empresas, comercios, emprendedores y escuelas técnicas para mostrar el desarrollo y la capacidad de producción local. El encuentro se extenderá hasta el 2 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

Gustavo Menéndez recibió a Francisco Echarren y Miguel Ángel Pichetto en la Expo Industrial “Hecho en Merlo 2026”.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recibió a su par de Castelli, Francisco Echarren, y al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, en el marco de la Expo Industrial “Hecho en Merlo 2026”.

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“Es un orgullo y un honor contar con la presencia de dirigentes como Francisco y Miguel, que tienen miradas muy profundas de la actualidad nacional” , expresó Menéndez. Además, destacó que la exposición constituye “un símbolo de resistencia en la Argentina de hoy”.

En ese sentido, el intendente señaló que, además de los stands de los industriales, los visitantes pueden conocer el trabajo que realizan las escuelas técnicas en materia de investigación científica y tecnológica.

Echarren brindó la charla “El trabajo como ordenador social más allá de los contextos”, donde abordó la importancia de la industria para el futuro del país.

La exposición reúne a más de 100 empresas, comercios, emprendedores y escuelas técnicas de Merlo.

“Tenemos que recuperar el valor del trabajo dentro de un proyecto nacional, en un camino que tenemos que hacer juntos, proponiendo un modelo industrial que tenga que ver con los valores que hicieron grande a nuestro país”, sostuvo.

El mandatario agregó: “La economía nunca es libre, o la maneja el Estado en favor de la mayoría o la manejan las corporaciones en favor de unos pocos”.

Asimismo, afirmó que “Milei no solo quebró a gran parte de la industria nacional; también está quebrando a los Estados en su rol de estimular la economía”.

Según Echarren, el desplome del consumo, la crisis industrial y la baja del empleo provocan una caída de la recaudación. “No hay equilibrio fiscal que pueda aguantar”, sostuvo, y planteó la necesidad de “volver a una Argentina productiva donde los protagonistas sean los que trabajan y los que producen”.

Pichetto habló sobre empleo y producción

El diputado nacional habló sobre producción y empleo.

Por su parte, Pichetto brindó la conferencia “Agenda para el empleo y la producción”, donde remarcó las dificultades que atraviesan las industrias.

“En este modelo económico nacional, las industrias están teniendo grandes dificultades para sobrevivir, por la apertura indiscriminada de las importaciones”, afirmó.

El diputado nacional sostuvo además que “en los últimos años han cerrado entre 22 y 30 mil empresas y PyMEs” y señaló que “el desafío es construir una propuesta productiva para la Argentina”.

La Expo Industrial se extenderá hasta el 2 de septiembre, de 12 a 20, en el Predio El Remanso, ubicado en Balbastro 2201 esquina Blanco Encalada, Parque San Martín. La entrada es libre y gratuita.

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y con el apoyo de la Unión Industrial de Merlo, reúne en la exposición a más de 100 empresas, comercios, emprendedores y escuelas técnicas.