El paro nacional universitario convocado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) se llevará a cabo durante 24 horas este miércoles 2 de septiembre. La medida de fuerza suspenderá las actividades académicas por una jornada completa, mientras que las organizaciones sindicales volverán a reunirse con las autoridades gubernamentales el próximo 17 de septiembre.
Paro docente: hasta cuándo estarán las universidades con medidas de fuerza y quiénes adhieren
La jornada paralizará a las universidades públicas durante 24 horas tras el fracaso de las paritarias con el Gobierno.
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En paralelo, las federaciones docentes se reunirán este jueves 3 de septiembre con el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para definir la fecha de una nueva marcha nacional universitaria. El reclamo central busca la recomposición de los sueldos y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Fracasó la paritaria docente para universitarios
La medida de fuerza se dispuso tras el fracaso en la reunión paritaria entre los representantes gremiales y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Durante el encuentro, la oferta del Poder Ejecutivo contempló ajustes acordes a la inflación de junio, julio y agosto, sumados a un 3% para septiembre y un 3% para octubre.
Sin embargo, desde los sindicatos rechazaron el planteo, ya que el aumento de octubre había sido acordado en la paritaria anterior. Por ende, reclaman que el único incremento que ofreció el Gobierno es el 3% correspondiente a septiembre.
Las organizaciones de los trabajadores exigen recuperar el 31,2% del poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2025, además de la suma vinculada al FONID para docentes preuniversitarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Por su parte, el Ministerio de Capital Humano defendió la propuesta del 6% para el próximo bimestre y la catalogó como parte del esfuerzo financiero nacional.
Quiénes adhieren al paro universitario
La medida de fuerza de 24 horas cuenta con la adhesión de la totalidad de las representaciones sindicales del sector universitario. La convocatoria fue ratificada de manera unánime por las siguientes entidades profesionales:
- Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN)
- Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)
- CONADU Histórica
- Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica y FAGDUT
- Unión Docentes Argentinos (UDA)
- Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA)
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