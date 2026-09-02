EEUU: ¿cuáles son los bancos que más ganarían con el plan Scott Bessent-Kevin Warsh?

Scott Bessent y Kevin Warsh, principales articuladores de la política económica de EEUU.

Días atrás se publicaron datos vinculados con el sistema financiero estadounidense que, en años anteriores, solían agitar los mercados financieros. ¿Qué dato se conoció? Según el informe trimestral de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), las pérdidas no realizadas en valores bancarios siguen siendo considerables: u$s326.700 millones al cierre del segundo trimestre (aunque inferior al máximo de u$s688.000 millones alcanzado en 2023). De ahí que el analista de MarketWatch, Steve Goldstein, advirtiera cómo un plan para solucionar un déficit de u$s326.700 millones en los balances bancarios podría sustentar un giro inesperado en el Tesoro por parte de Kevin Warsh y Scott Bessent.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el relato de Goldstein, en base a un estudio de Citrini Research, cuatro bancos podría ser los principales beneficiarios de una eventual reforma de las normas de liquidez bancaria en EEUU, se trata de: Bank of America, US Bancorp, Truist Financial y Capital One Financial.

La clave serían los cambios regulatorios que podrían liberar entre medio y un billón de dólares de capacidad adicional para la banca. Paralelamente, las actuaciones del Tesoro y la Fed buscarían reducir las rentabilidades de la deuda estadounidense a largo plazo.

En qué consiste el plan de Scott Bessent La propuesta del secretario del Tesoro, Scott Bessent, consiste en permitir que la capacidad de financiación disponible para los bancos en la ventanilla de descuento de la Fed compute dentro de sus requisitos de cobertura de liquidez. Según Citrini Research, esta modificación permitiría a las entidades mantener menos efectivo inmovilizado, conceder más crédito y aumentar sus compras de deuda pública. La capacidad adicional resultante podría situarse entre u$s500.000 millones y un billón de dólares, equivalente aproximadamente a entre el 1,5% y el 3% del PIB nominal estadounidense.

Por un lado, el informe identifica como los bancos mejor posicionados al Bank of America, US Bancorp, Truist Financial y Capital One Financial como las entidades que más podrían beneficiarse de la reforma. Pero por otro, señala a Flagstar, Western Alliance Bancorp y Banc of California como las entidades que obtendrían un beneficio menor, ya que continuarían presentando posiciones de liquidez comparativamente más ajustadas incluso después del cambio regulatorio. Goldstein explica que Citrini considera que la reforma de la liquidez bancaria podría convertirse en el instrumento para un nuevo acuerdo entre el Tesoro y la Fed.

¿Qué hay detrás? Una estrategia para reducir las tasas a largo plazo. Ocurre que la tesis conecta la reforma bancaria con las recientes recompras de bonos a 30 años anunciadas por el Tesoro. Bessent señaló que estas operaciones podrían ampliarse e incluso financiarse directamente con recursos del propio Tesoro, aumentando su capacidad de intervención sobre el tramo largo de la curva. Al mismo tiempo, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, defendió ante el Congreso una reducción tanto del tamaño como de la duración de la cartera de bonos del banco central. También ha encargado al ex gobernador Jeremy Stein la dirección de un grupo de trabajo sobre el balance de la institución. El resultado, según Citrini, sería una combinación en la que la Fed reduciría su balance, los bancos comprarían más letras, el Tesoro emitiría más deuda a corto plazo en detrimento de los bonos y la deuda de larga duración se volvería más escasa. Esta escasez favorecería una suba del precio de los bonos largos y una caída de sus rentabilidades. ¿En qué consiste la operación propuesta por Citrini? La firma recomienda una estrategia de aplanamiento de la curva, apostando por que la rentabilidad del bono estadounidense a 30 años descienda más que la del bono a cinco años hasta noviembre. No obstante, Citrini duda de que la coordinación entre Bessent y Warsh pueda desarrollarse sin dificultades a medio y largo plazo. Por este motivo, mantiene también una posición favorable al oro y bajista sobre el dólar como protección frente a los riesgos derivados de esta estrategia.