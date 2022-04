Ishii quiere afuera a La Cámpora

Ishii golpeó duro y cambio a su secretario de Gobierno. No fue una modificación al voleo. Se trató de un movimiento político de impacto local. Y es que el funcionario saliente, Claudio Pérez, hermano del diputado bonaerense José Pérez, forma parte de La Cámpora.

“Estas modificaciones se desarrollan en la profundización del proceso de transformación que se viene consolidando en el distrito, fomentando el trabajo, en pos del bienestar de la comunidad paceña”, fue el escueto comunicado que dieron a conocer desde el distrito.

El lugar de su hermano, que iría a Inspecciones, será ocupado por Pablo Mansilla, quien a través de las redes comunicó que “me encuentro muy feliz en el día de hoy que asumí como Secretario de Gobierno del municipio de José C. Paz. Quiero agradecer al intendente Ishii, conductor de este espacio político por el apoyo incondicional”.

La salida de Pérez no fue la única. El jefe comunal también bajó al ahora ex secretario de Salud, Celestino Saavedra, el mismo que se ocupó de su crítica situación médica cuando el año pasado atravesó un cuadro complejo por covid. También se esperan cambios en Licencias y en Tránsito; mientras que el ex diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá, primo de los puntanos, podría volver a tomar un rol en el distrito.

Cabe recordar que en la actualidad, Ishii se encolumna abiertamente entre los intendentes contrarios a La Cámpora y se muestra cercano al presidente Alberto Fernández.