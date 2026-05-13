EEUU asegura estar avanzado en las negociaciones de paz con Irán

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance , afirmó este miércoles que cree que su país está haciendo avances en las negociaciones con Irán , para llegar a una paz definitiva. El vice mandatario quedó provisoriamente a cargo de la Casa Blanca por el viaje de Donald Trump a China , y protagonizó un extenso diálogo con la prensa.

"Creo que estamos avanzando. La cuestión fundamental es: ¿Avanzamos lo suficiente como para cumplir la línea roja del presidente? ", declaró Vance ante la prensa en Washington.

Entonces, Vance constató cuál es la condición fundamental para un acuerdo con Teherán. " La línea roja es muy sencilla . Él necesita tener la seguridad de que hemos establecido una serie de salvaguardias para que Irán nunca llegue a tener un arma nuclear".

Trump había rechazado el lunes la propuesta de Irán para un acuerdo de paz, a la que llegó a calificar de "basura". "Después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerla. Dije que no iba a perder el tiempo leyéndola ", había dicho el mandatario.

El republicano también consideró, vía Truth Social (su red personal), que el listado de puntos del país persa era inadmisible . "Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable! ", escribió por la tarde.

Las exigencias de Irán en el conflicto con EEUU

En un nuevo punteo, se revelaron los pedidos de Teherán para llegar a un entendimiento con Washington. Entre las condiciones, se encuentra, en primer lugar, el fin inmediato del conflicto en todos los frentes, la garantía de que no se vuelva a agredir al país persa, el levantamiento de las sanciones, el fin del bloqueo naval impuesto por EEUU y el reconocimiento de soberanía iraní en el estrecho de Ormuz, según informó Tasnim, uno de los medios oficiales de la República Islámica.

Previo a la guerra, el control de Ormuz estaba dividido entre Irán y Omán, que permitían el libre paso de embarcaciones siempre y cuando no se instalaran permanentemente, como ocurre en la mayoría de estos importantes enclaves en el mundo. Sin embargo, a partir de los bombardeos israelo-estadounidenses del 28 de febrero, el país persa se adueñó del pasaje, -un anhelo desde hace tiempo- y además, lo roció con minas explosivas para impedir que cualquier navío intenté cruzarlo.