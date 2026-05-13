Chubut anunció que cancelará su deuda Nación mediante la ejecución de obra pública + Agregar ámbito en









El gobernador Ignacio Torres suscribió la última etapa del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas junto a Diego Santilli. "Cancelamos totalmente la deuda con Nación", celebró en redes.

El chubutense Ignacio Torres se reunió con Diego Santilli.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el ministro del Interior, Diego Santilli, firmaron este miércoles la última modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, mediante el cual la provincia saldará la totalidad de su deuda con Nación a través de una serie de obras.

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"Cancelamos totalmente la deuda con Nación, ejecutando obras estratégicas para el futuro de la provincia", celebró Torres en sus redes sociales, tras el encuentro en el que también participaron el intendente de Rawson, Damián Biss, y su par de Esquel, Matías Tacetta.

El mandatario patagónico apuntó, en esta última etapa, pondrán fin sus acreencias "mediante la ejecución de obras fundamentales, como la Doble Vía de la Ruta 25 entre Rawson y Trelew".

"Durante muchos años, la desidia y el abandono hipotecaron el futuro de nuestra provincia, acumulando compromisos impagables y dejando obras paralizadas", sacó pecho el dirigente del PRO.

En esa línea, explicó su gestión "decidió hacer exactamente lo contrario": "Ordenamos las cuentas, administramos con responsabilidad el esfuerzo de los contribuyentes y transformamos las deudas heredadas con el Fondo Fiduciario de las Provincias en infraestructura estratégica para todos los chubutenses".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2054681524327620620&partner=&hide_thread=false CANCELAMOS TOTALMENTE LA DEUDA CON NACIÓN, EJECUTANDO OBRAS ESTRATÉGICAS PARA EL FUTURO DE LA PROVINCIA



Junto a @damianbiss y @TaccettaMatias firmamos con @diegosantilli la última modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para cancelar definitivamente la… pic.twitter.com/NNGmYK5F52 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) May 13, 2026 Qué es el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas se creó en 2024 por impulso del Gobierno nacional y tiene por objetivo extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas. La autoridad de aplicación del mismo es la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, la cual ha creado una Unidad de Registro del Régimen, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, con el fin de gestionar la ejecución de los convenios suscriptos llevando adelante el control y/o cumplimiento de los saldos deudor o acreedor del Estado Nacional; además de recopilar, organizar y mantener la información sobre el régimen, así como también producir información actualizada para todas las áreas alcanzadas. En líneas generales, habilita a que las provincias y el Estado nacional salden acreencias mutuas mediante la concesión de obras o la entrega e tierras, empresas, rutas y otros bienes. A excepción de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Formosa y CABA, el resto de las jurisdicciones del país adhirió a la normativa. A fines de marzo de este año, el Gobierno prorrogó para plegarse al Régimen. Con la nueva disposición, los distritos interesados gozaron de 60 días hábiles administrativos para manifestar su intención de participar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, con posibilidad de una prórroga adicional.