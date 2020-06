"Es difícil de entender que en la Ciudad se pueda hacer deporte y en Mar del Plata, no"

En concreto, Mar del Plata busca conseguir un diferencial en el trato que la Provincia tiene para con los municipios del interior debido a ser una ciudad con casi un millón de habitantes que, según explican funcionarios locales, es muy difícil que les permita no tener algún caso durante 21 días, condición sine qua non para pasar a la siguiente etapa, pese a que en los últimos diez días la Ciudad no presentó ningún positivo.

Los pedidos concretos desde Mar del Plata están relacionados a la gastronomía y al entrenamiento físico. “En General Pueyrredón, los indicadores sanitarios son múltiples y nos permitieron presentar excepciones. La totalidad de nuestras camas de terapia intensiva está vacía en lo que refiere a activos de Covid-19”, aseguró en diálogo con una radio local el secretario de Gobierno Santiago Bonifatti.

La última novedad fue el rechazo a las actividades deportivas que, según Bonifatti, se da “sin una explicación concreta. Pero vamos a seguir insistiendo porque cada vez que se nos dio una excepción estuvimos a la altura de las circunstancias”.

Hace dos semanas, los marplatenses marcharon para que vuelvan los deportes al aire libre. Sin embargo, la Provincia es contundente en sus reportes sobre las excepciones que corresponden según las fases. “El Presidente siempre puso de ejemplo la tasa de duplicación y en nuestra ciudad es mayor a los 60 días. Entiendo que esta situación en el Conurbano, donde hay mil casos diarios, se lleva la atención casi total, pero la realidad histórica del interior es que siempre ha necesitado una mirada diferente. Es difícil de entender que en CABA con casi mil contagiados diarios se haga deporte y en Mar del Plata, no. Es imposible decirle a los gastronómicos que pueden arrancar, pero que si hay un caso hay que ir a cero de nuevo”.