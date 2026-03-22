Más prácticas y empleo en salud: estudiantes de enfermería suman oportunidades en clínicas

Estudiantes de enfermería podrán acceder a más prácticas en clínicas y mejorar su inserción laboral gracias a un nuevo acuerdo que busca responder a la creciente demanda de personal calificado en el sistema de salud.

En un contexto donde el sistema sanitario demanda cada vez más profesionales capacitados, una nueva iniciativa apunta a mejorar la formación práctica de estudiantes de enfermería y facilitar su inserción laboral .

El acuerdo -impulsado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) , clínicas privadas y acompañado por la Federación de Remiseros- busca conectar de manera directa la educación con el empleo en el sector salud.

El eje central de la propuesta es claro: que los futuros profesionales puedan formarse en entornos reales de trabajo , sumando experiencia antes de egresar y aumentando sus posibilidades de conseguir empleo en un mercado que necesita personal calificado.

Del acto participaron el rector de la UNDAV, Jorge Calzoni ; la decana del Departamento de Salud y Actividad Física, Karina Torres ; y la directora de la carrera de Enfermería, Mariana Altuzarra . En representación de las instituciones médicas estuvieron el director médico Leonardo Fernández , el directivo Diego de la Moneda , el dirigente Alejandro Poli y el contador Federico Castriota .

Tras la firma, las autoridades recorrieron el Laboratorio de Formación Integral y Simulación de Enfermería “Miriam Galván”, uno de los espacios destinados a la capacitación técnica de los estudiantes.

Enfermeria Salud acuerdo El acuerdo busca mejorar la inserción laboral y responder a la demanda creciente de personal en salud.

A partir de este convenio, los estudiantes tendrán acceso a prácticas profesionales en instituciones de salud, lo que no solo fortalece su aprendizaje técnico, sino que también les permite conocer de primera mano el funcionamiento del sistema sanitario, adquirir habilidades clave y generar vínculos con potenciales empleadores.

Desde los espacios que impulsaron la iniciativa destacan que este tipo de articulación es clave para cerrar la brecha entre la formación académica y las necesidades reales del sector. “Este convenio permite que el sector privado se ponga a disposición de la generación de empleo y de la capacitación de las enfermeras”, señaló Alejandro Poli, uno de los referentes involucrados.

Además, remarcó el impacto directo en las oportunidades laborales: “Nos da la posibilidad de acompañar el desarrollo de nuevas generaciones y también de seleccionar el capital humano para que puedan seguir trabajando en nuestras instituciones”.

El beneficio es doble: por un lado, los estudiantes acceden a experiencia concreta y formación de calidad; por el otro, el sistema de salud puede incorporar profesionales mejor preparados y con conocimiento práctico desde el inicio de su carrera.

Desde ClinFarm también destacaron que el convenio permitirá que estudiantes de grado y posgrado puedan realizar prácticas profesionales en las clínicas que integran la red. “Firmamos un convenio bilateral con la Universidad de Avellaneda para que todos los estudiantes de la licenciatura y la maestría en enfermería puedan realizar sus prácticas en las clínicas del grupo. Seguimos sumando y seguimos creciendo”, señalaron desde la institución.

En esa línea, también se destacó el rol de estos espacios como puerta de entrada al mundo laboral. “Capacitar a las nuevas generaciones nos permite tener trabajo de calidad y que las enfermeras puedan elegirnos para formarse y eventualmente trabajar, o incluso ser un trampolín para su desarrollo en otras instituciones”, agregó Poli.

La iniciativa también contempla la participación de estudiantes de posgrado, ampliando las oportunidades de especialización y crecimiento profesional dentro del sector.

En un escenario donde la demanda de enfermeros y enfermeras sigue en aumento, este tipo de acuerdos aparece como una herramienta concreta para mejorar la calidad de la formación, generar empleo y fortalecer el sistema de salud en el área metropolitana de Buenos Aires.