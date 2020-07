Olavarría: intendente Galli les sube las tasas a los vecinos y se las baja "por error" a los bancos

En la actualidad, en Olavarría más de 10 mil personas cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y gran parte de los comerciantes enfrentan la difícil situación de no poder abrir sus locales. Y pese a que se extendió el beneficio en la exención del 50 por ciento de las tasas de seguridad e higiene para los comercios, el aumento decretado termina fagocitando la baja.

“Si no fuera por Nación y Provincia estaríamos más complicados de lo que estamos, con muchos locales en alquiler. Una situación que puede volverse caótica. Lo que llama la atención es que una vez más se vuelve a golpear a los jubilados y a los trabajadores. Sumado a lo de diciembre es un aumento del 44 por ciento. Un verdadero disparate”, asegura el concejal del Frente de Todos, Ubaldo García.

Pese a tener la facultad para hacerlo, el intendente no frenó el aumento y la ciudad comienza a pagar de esta forma los 354 millones de déficit que quedaron del año pasado. Según denuncias de la oposición, gran parte de este gasto fue destinado a acción social en la previa a las elecciones. “No hay sensibilidad social, ni política. No se valora al vecino y ahora todos deben pagar una pésima administración. No pensábamos que iba a ser tan rápido, pero los contribuyentes ya empezaron a pagarlo.

Para colmo, la concejal Celeste Arouxet (quien hace poco abandono Juntos por el Cambio y dejó sin mayoría automática a Galli) ayer salió a cuestionar la baja del 50 por ciento de las tasas a entidades bancarias e hipermercados que también comunicó el gobierno. “Si bien nos sorprendimos al encontrarnos con este decreto, aún más grande fue la sorpresa al observar que quienes mayor poder contributivo tienen y que fueron considerados como sectores esenciales ante la pandemia, como es la banca minorista y las ventas al por menor en grandes superficies y cadenas de distribución, fueron beneficiadas con este decreto”.

Acto seguido, el Municipio reconoció que se trató de “un error” y afirmó que el decreto será “rectificado” hoy.