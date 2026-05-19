Prepará los pañuelitos: la emotiva serie médica de Prime Video que tenés que ver antes de que sea eliminada + Agregar ámbito en









Una de las producciones que no te podés perder, intensa e ideal para maratonear en el fin de semana largo.

La historia obligatoria que tenés que ver antes de que se vaya de Prime Video. Imagen: Magnific

Dentro de Prime Video existen varias ficciones que se transformaron en verdaderos fenómenos gracias a sus historias intensas, personajes entrañables y capítulos cargados de drama. Las series médicas, en especial, suelen conectar muy fuerte con el público por las situaciones humanas que atraviesan sus protagonistas.

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Una de las más destacadas de los últimos años es New Amsterdam, la producción inspirada en hechos reales que conquistó a miles de personas con sus historias emotivas y su mirada humana sobre la medicina. La serie se convirtió en un éxito internacional y muchos recomiendan verla antes de que abandone el catálogo de streaming.

New Amsterdam La serie de médicos que causó furor en Prime Video pero tiene fecha de vencimiento. Imagen: Prime Video

De qué trata New Amsterdam La historia sigue al doctor Max Goodwin, un prestigioso médico que llega para convertirse en el nuevo director del hospital público más antiguo de Estados Unidos. Desde el primer momento, su intención es revolucionar el sistema de salud y poner a los pacientes por encima de la burocracia y los intereses económicos.

A diferencia de otras ficciones médicas centradas únicamente en emergencias o romances, la serie apuesta por mostrar problemáticas sociales, dilemas éticos y conflictos personales que afectan tanto a médicos como a pacientes. Cada episodio mezcla casos impactantes con historias humanas capaces de emocionar profundamente al espectador.

New Amsterdam Dramática, emotiva e ideal para maratonear. Imagen: Prime Video Además de las situaciones dentro del hospital, la trama profundiza en la vida personal de los protagonistas, mostrando sus dificultades familiares, relaciones sentimentales y problemas de salud mental. Esa combinación entre drama médico y conflictos cotidianos fue una de las claves del enorme éxito de la serie. Otro de los puntos más valorados por el público es el carisma de sus personajes y el tono esperanzador que atraviesa gran parte de la historia. A pesar de las tragedias y momentos dolorosos, la serie siempre intenta transmitir un mensaje positivo sobre la empatía, la solidaridad y la importancia de ayudar a los demás. Prime Video: tráiler de New Amsterdam Embed - New Amsterdam | Primera temporada | Sony Channel Prime Video: elenco de New Amsterdam Ryan Eggold (Max Goodwin)

Freema Agyeman (Helen Sharpe)

Janet Montgomery (Lauren Bloom)

Jocko Sims (Floyd Reynolds)

Tyler Labine (Iggy Frome)