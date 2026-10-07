Maricarmen, la jubilada que motivó las manifestaciones contra los desahucios en España, murió a los 87 años

Tras llegar a un pacto histórico para recuperar su vivienda, la española tuvo que permanecer hospitalizada desde el 23 de septiembre y no pudo combatir el deterioro de su salud.

El Sindicato de Inquilinas anunció este miércoles por la tarde el fallecimiento de Maricarmen , la jubilada española de 87 años que fue obligada desalojar su vivienda el pasado 23 de septiembre y desencadenó decenas de marchas y huelgas generales en las plazas de su país .

Según informaron desde España, ella permaneció hospitalizada en el Gregorio Marañón de Madrid durante los últimos 14 días , después de recibir la noticia de que tenía que ser desahuciada de la casa en la que había vivido por más de 70 años, la cual se le había asignado como herencia de sus padres, aunque se trataba de un contrato de alquiler antiguo .

La jubilada ganaba tan solo €1800 por mes, monto que cobraba por su pensión, aunque podía compensar sus gastos porque la renta solo le costaba €200. Al favorecer solamente a la persona que vivía dentro de la casa, el sujeto que era dueño comenzó a negociarla y cerró una venta con una inmobiliaria.

Luego de la fraudulenta insistencia para llegar a un acuerdo, Maricarmen tuvo que abandonar la casa y por la angustia de la situación tuvo que ser inmediatamente ingresada al hospital.

Con el pasar de las horas el caso se hizo muy viral en España y miles de personas se comenzaron a movilizar para intentar ayudar en la causa. Al ser un tema muy recurrente en el país en este último tiempo, el Sindicato de Inquilinos , en el mensaje informando el fallecimiento, escribió unas sentidas palabras hacia ella .

"Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general. El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", aseguraron.

Y agregaron: "Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'", concluyeron.

Maricarmen.

Después de generar una gran conciencia en el pueblo español, y también gracias a la presión mediática, tanto el dueño de la casa como los de la inmobiliaria llegaron a un acuerdo para que Maricarmen vuelva a vivir ahí, pero fue muy tarde para que reciba la noticia.

Finalmente, luego de permanecer en un estado de salud muy débil y complicado, la jubilada española falleció y terminará dejando un legado impensado para ella hace tan solo unos días.