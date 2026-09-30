España: Maricarmen Abascal volverá a su casa tras aceptar un nuevo alquiler luego de ser desahuciada

La mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda de Madrid en la que vivió durante 71 años, aceptó el acuerdo ofrecido por la empresa propietaria. Regresará al departamento cuando reciba el alta del Hospital Gregorio Marañón, donde permanece internada desde hace seis días.

Maricarmen Abascal volverá a la casa en la que vivió durante las últimas siete décadas . La mujer de 87 años aceptó el acuerdo alcanzado con la empresa propietaria del inmueble después del desahucio que derivó en su hospitalización . “Estoy muy contenta” , le dijo la mujer a su abogada, Beatriz Duro , después de conocer los términos de la propuesta.

El entendimiento se alcanzó luego de más de cinco horas de reunión entre los propietarios, la abogada y familiares de Maricarmen y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) , que intervino como mediadora. También participó el Sindicato de Inquilinas , que había reclamado formar parte de las negociaciones.

El acuerdo establece que Maricarmen podrá regresar como inquilina a la vivienda ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda , en el distrito madrileño de Retiro.

“El acuerdo permitirá a Maricarmen volver al inmueble de la calle del Alcalde Sainz de Baranda como arrendataria. Permitirá a la señora Abascal regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato, por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos . El cálculo se hará en función de la declaración que aporte la parte por Maricarmen”, detallaron tras la reunión.

El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años . Según explicó Duro, el alquiler se ubicará en una cifra similar a la que Maricarmen abonaba anteriormente: alrededor de €500 entre renta, gastos y comunidad. “Si esto acaba con la entrada de Maricarmen en su vivienda, es un hito histórico” , sostuvo la abogada.

Pese a celebrar el entendimiento, Duro cuestionó que la solución apareciera después de que el desahucio ya se hubiera concretado. Para la abogada, el acuerdo “llega tarde”, días después del desahucio y tras una situación que “ninguna persona debería vivir nunca”. La imagen de la mujer saliendo en camilla de su vivienda tuvo una fuerte repercusión.

“Esto es, sin duda, el fruto de la presión y el movimiento social. Se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos”, afirmó.

Cuándo podrá regresar Maricarmen a su casa

Maricarmen continúa internada en el Hospital Gregorio Marañón y la intención es que pueda regresar a su vivienda inmediatamente después de recibir el alta médica.

Su primo, Vicente Lozano, de 78 años, le comunicó el preacuerdo alcanzado con la compañía y la mujer aceptó la propuesta. Sus pertenencias todavía permanecen dentro del inmueble a la espera de su regreso.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño, aseguró que no recuerda un antecedente similar en el que una persona consiguiera volver a su vivienda después de haberse ejecutado un desahucio. “Esto no ha sucedido nunca. Es un claro ejemplo de que la lucha sindical sirve”, afirmó.

El sindicato, sin embargo, anticipó que la acampada instalada en la Puerta del Sol continuará pese a la solución alcanzada para Maricarmen: “Esto va más allá”.

Qué dijo la empresa propietaria

La empresa Urbagestión explicó mediante un comunicado que “el ofrecimiento responde a razones sociales y se realiza de forma voluntaria, con una renta adecuada a la capacidad económica de la Sra. Abascal”.

La compañía reconoció además el impacto que tuvo el caso sobre Maricarmen y la preocupación generada entre los vecinos.

“Siempre hemos creído que había una salida mejor que el conflicto, y esta propuesta es nuestra forma de buscarla. Con humanidad se ha accedido a procurar esta solución que se considera la viable ahora con un nuevo marco contractual de componente social que haga frente a la situación de vulnerabilidad apreciada en este momento”, señaló.

De esta manera, una vez que reciba el alta hospitalaria, Maricarmen podrá regresar a la vivienda en la que pasó 71 años de su vida, esta vez bajo un nuevo contrato de alquiler por ocho años.