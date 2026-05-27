Nació una superbebé de 6,5 kilos tras un embarazo de riesgo: qué es la macrosomía fetal

La recién nacida llegó al mundo tras 38 semanas de gestación en La Banda y tanto ella como su madre evolucionan favorablemente.

Nazarena nació en Santiago del Estero con un peso de 6,5 kilos tras un embarazo de riesgo.

Una bebé llamada "Nazarena" nació en Santiago del Estero con un peso de 6,5 kilos y se convirtió en un caso excepcional que sorprendió al personal médico del Centro Integral Salud Banda. La niña llegó al mundo luego de 38 semanas de gestación y, pese a tratarse de un embarazo considerado de riesgo, tanto ella como su madre se encuentran en buen estado de salud.

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Una recién nacida nació en Santiago del Estero con un peso de 6,5 kilos y sorprendió al personal médico del Centro Integral Salud Banda por tratarse de un caso poco frecuente. Nazarena llegó al mundo tras 38 semanas de gestación y, pese a que el embarazo era considerado de riesgo, tanto ella como su madre evolucionan favorablemente.

El parto ocurrió en el Centro Integral Salud (CIS) Banda , en la provincia de Santiago del Estero, donde el equipo médico siguió el embarazo bajo protocolos especiales debido al elevado peso que presentaba la bebé.

El parto se realizó en el Centro Integral Salud Banda y no presentó complicaciones graves.

La madre de la recién nacida es Yohana, una joven oriunda de Colonia Dora, localidad ubicada a unos 160 kilómetros de la capital provincial. Según relató en un video difundido en TikTok, el embarazo generó preocupación desde el inicio por las posibles complicaciones vinculadas al tamaño de la bebé.

“Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, expresó la mujer tras el nacimiento. En el mismo video agregó: “La bebé está perfectamente”.

Luego del parto, tanto Yohana como Nazarena quedaron bajo controles médicos de rutina y evolucionan favorablemente, sin complicaciones de gravedad.

La “superbebé santiagueña” se volvió viral en redes sociales

El caso rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a llamar a Nazarena la “superbebé santiagueña” debido a su llamativo peso al nacer.

La recién nacida superó ampliamente los parámetros habituales considerados dentro de la normalidad. En medicina, un bebé es catalogado con macrosomía fetal cuando pesa más de 4 kilos, aunque algunos especialistas elevan ese límite a 4,5 kilos.

El nacimiento también llamó la atención porque, según contó Yohana, sus otros hijos también habían tenido pesos elevados al nacer. Su primera hija pesó 3,8 kilos y su segundo hijo llegó a los 4 kilos.

Bebés.jpg El caso generó repercusión en redes sociales por el inusual peso de la recién nacida.

Qué es la macrosomía fetal

El caso volvió a poner el foco sobre la macrosomía fetal, una condición que se refiere al nacimiento de bebés con un peso significativamente superior al promedio.

De acuerdo con datos médicos citados en distintos estudios internacionales, la macrosomía representa entre el 8% y el 10% de los nacimientos a nivel global. Sin embargo, casos como el de Nazarena son considerados poco frecuentes debido al peso extraordinario alcanzado durante la gestación.

Especialistas advierten además que las ecografías prenatales no siempre logran calcular con exactitud el peso del bebé. El ensayo conocido como Big Baby Trial indicó que cerca del 60% de los fetos señalados como grandes durante el embarazo finalmente nacen con pesos normales.

Además, las estimaciones pueden presentar márgenes de error de hasta un 10%, situación que muchas veces complica la planificación médica del parto.

embarazo La macrosomía fetal afecta a un porcentaje reducido de nacimientos en el mundo. Gentileza: Pexels

Cuáles son los riesgos en este tipo de embarazos

La macrosomía fetal puede aumentar las posibilidades de complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Entre los factores de riesgo más frecuentes aparecen la diabetes gestacional, la obesidad previa al embarazo, el aumento excesivo de peso durante la gestación y antecedentes familiares de bebés grandes.

Según especialistas de la Cleveland Clinic, el exceso de glucosa materna puede favorecer el crecimiento fetal acelerado debido a una mayor producción de insulina y hormona del crecimiento.

Entre las complicaciones posibles figuran las cesáreas, hemorragias posparto, desgarros vaginales y partos prolongados. Para el bebé, uno de los principales riesgos es la llamada distocia de hombros, que ocurre cuando los hombros quedan atrapados durante el nacimiento.

Sin embargo, los especialistas remarcan que la mayoría de los partos de bebés con macrosomía transcurre sin consecuencias graves, especialmente cuando existe seguimiento médico adecuado y controles prenatales permanentes.