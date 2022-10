Kicillof evalúa crear una policía para trabajar en recitales y en partidos de fútbol

Cabe recordar que Kicillof había manifestado con anterioridad "no hay un cuerpo para espectáculos deportivos, quizás un partido tendría que tener un cuerpo especial, y hoy la Policía no tiene esa capacidad". Sobre esto mismo, el mandatario provincial sostuvo que "la idea es crear un cuerpo especial, con un entrenamiento especial, probablemente una retribución distinta y al mismo tiempo con jefaturas claras". Según le confiaron a Ámbito "es una posibilidad".

El Ministerio de Seguridad bonaerense le prohibió a la policía provincial el "uso de pistola lanza gases y granadas" en los eventos deportivos. "Se comunica a todos los jefes de destacamento que a partir de la fecha queda prohibido el retiro y uso de pistola lanza gases y granadas de mano en los encuentros deportivos; solo queda autorizado el uso de dispersores", indicaron a través de un comunicado del Ministerio.

Kicillof de esta manera saldrá a intentar dar una respuesta concreta para que los hechos ocurridos la semana pasada justamente no vuelvan a ocurrir. De ahí la necesidad de generar un espacio nuevo. Sin embargo, no será fácil. Cabe recordar el ex árbitro Javier Castrilli dirigió la Comisión de Investigaciones sobre Seguridad en Espectáculos Deportivos, creada a instancias del gobernador Carlos Ruckauf, intentó crear un cuerpo de unos 500 policías para luchar contra la violencia en los estadios. La idea era que esos efectivos tuvieran un entrenamiento especial, en el que no estarían ausentes las clases de artes marciales, sociología, psicología y ciencias de la comunicación. Spoiler: no prosperó.

Ahora, Kicillof vuelve apelar al formato de cuerpo especial. La idea surgió a partir de lo ocurrido el pasado jueves 6 de octubre en La Plata, cuando la policía Bonaerense llevó adelante una fuerte represión contra los seguidores de Gimnasia que habían concurrido a su estadio para ver el partido ante Boca Juniors. Producto de esta acción, un hincha local perdió la vida tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Este hecho generó una serie de repercusiones políticas con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, como el principal apuntado. Desde la oposición provincial solicitaron el juicio político contra el funcionario bonaerense. Sin embargo, el gobernador lo respaldó y aseguró que "trabaja con muchísima dedicación". Eso sí, no dudó en poner el foco sobre la fuerza de seguridad al aseverar que "la policía actuó de la peor manera".