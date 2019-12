Kicillof se reúne con mayoría de intendentes radicales en medio de la puja por ley impositiva

Pese a esto la reunión sigue en marcha y el gobernador recibirá a gran parte de los intendentes de la oposición. Pero no a todos. Es que Kicillof extendió la invitación a los dirigentes del PRO y, según aseguran, no serán muchos los jefes municipales liderados por María Eugenia Vidal que dirán presente.

Se sabe, la oposición no está en su mejor momento interno. “Se quiso instalar como que la reunión es con motivo de la Ley Impositiva y no es así. Es algo que estaba planeado previo a su tratamiento. No me queda claro cuál es el fines”, dice un dirigente del PRO de la segunda sección.

En concreto, Kicillof se reunirá este jueves con gran mayoría de intendentes radicales con un marco que no era el esperado. La Ley Impositiva recién volverá a tratarse en el Senado el próximo 6 de diciembre. Durante esta semana, el gobernador diagramará un borrador con algunas de las modificaciones con las que intentará lograr la salida de una normativa básica para poder llevar adelante el paquete de emergencias.

“Nuestra voluntad es acompañar, pero queremos reconfigurar el tope del 75 por ciento. Además, nos metieron la ley de prepo sin posibilidad de que se debata y poniendo un asueto en el medio. No es la forma y Kicillof se tiene que dar cuenta”, asegura un dirigente de Lanús. Y agrega: “Tendría que tomar el ejemplo de Alberto Fernández, quien escuchó a la oposición, y modificó la Ley de Solidaridad. Kicillof no está mostrando cintura y algunos intendentes propios ya se lo están haciendo saber”.

La oposición tiene en claro que este es el mejor momento de demostrarle a su electorado la fuerza legislativa. Y lo está haciendo valer pese a que, con modificaciones, el proyecto terminará siendo ley. En ese marco, la mesa de la oposición está dividida: por una lado Gustavo Posse y Emilio Monzó y por el otro, la exgobernadora con sus tres intendentes más fuertes: Jorge Macri, Néstor Grindetti y Julio Garro.