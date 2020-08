Comodoro Rivadavia no descarta cerrarse ante fuerte suba en ocupación de camas de terapia intensiva

Ayer se reportaron 56 nuevos casos de Covid-19 en Chubut, de los cuales 55 se dieron entre Comodoro Rivadavia Y Rada Tilly. De los cuales sólo siete son de contactos estrechos. Entre privado y público, la ocupación local ronda el 50 por ciento. Y este número causa mucha preocupación a nivel local debido la fuerte suba de los activos en los últimos días.

Ante este cuadro de situación, el alcalde local sostuvo que “las medidas se deben tomar en conjunto para que no colapse el sistema y no haya que contar muertos en la calle, lo que no me perdonaría”. Y aseguró que “no entiendo lo de la gente que dice que está ‘cansada’ si hace tres meses y medio se puede hacer de todo, salvo las reuniones familiares. Lo más importante es no salir a buscar el virus”.

Wasserman también dio su punto de vista sobre la situación local. “Parece que no se quiere entender que el contagio está, es comunitario y no hay forma de hacerle entender a la gente”. Y ante la posibilidad de un cambio de fase expresó que "lo propusimos en el Comité de Crisis, hicimos una evaluación bien fina, pero son decisiones que no tomamos nosotros, sino que se hacen a nivel político y económico. Si me pregunta a mí, yo digo sí”.

De este modo, Luque confirmó la reducción horaria en restaurantes y cervecerías debido a la falta de personal de seguridad. “Tenemos 15 personas de Prefectura contagiados y muchos aislados. Es cierto que si uno analiza la cantidad de casos por actividad, no hubo ninguno en restaurantes y que no violaron normativas, ni se excedieron con la cantidad de gente; todo lo contrario”, sostuvo luego de una reunión de emergencia que hubo entre los miembros del Comité Operativo de Emergencia.