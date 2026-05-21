S&P mejoró la calificación crediticia de Entre Ríos luego de su vuelta al mercado tras más de una década

La provincia pasó de la categoría "CCC+" a "B-" con perspectiva estable. En febrero pasado, el distrito que lidera Rogelio Frigerio tomó deuda por u$s300 millones.

La calificadora internacional S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Entre Ríos de “CCC+” a “B-”, con perspectiva estable. Recientemente, la provincia ya había percibido otra suba de nota , realizada por otra calificadora FIX SCR, que también destacó la evolución positiva del perfil financiero entrerriano.

La mejora de calificación de la provincia impulsó a sus bonos, que terminaron entre los de mejor desempeño de la jornada con subas de hasta 4,3%.

Desde la administración provincial señalaron que con esta decisión, Entre Ríos "queda un escalón por encima de la calificación soberana de la República Argentina, actualmente en 'CCC+', de acuerdo con S&P Global Ratings".

En esa línea, apuntaron que la mejora refleja, principalmente, "el resultado de una administración activa y responsable de la deuda pública provincial. En particular, S&P destacó la operación financiera realizada por la Provincia por u$s300 millones , que permitió ordenar vencimientos, reducir pagos previstos para los próximos años y disminuir el riesgo de refinanciación".

"La operación fue, además, neutral en términos de deuda, ya que los fondos obtenidos se destinaron principalmente a recomprar o refinanciar obligaciones existentes, sin incrementar el endeudamiento provincial", consignaron en Paraná.

A la par, consideraron que se trata de una señal positiva sobre el ordenamiento de las cuentas públicas, la responsabilidad fiscal y la recuperación de la confianza en Entre Ríos.

“El reconocimiento de S&P confirma que Entre Ríos está transitando un camino de responsabilidad, previsibilidad y orden fiscal. Esta mejora fortalece la posición financiera de la Provincia y nos permite seguir trabajando para generar mejores condiciones de desarrollo para todos los entrerrianos”, señalaron desde el Gobierno provincial.

Por último la administración de Rogelio Frigerio señaló: "Entre Ríos reafirma su compromiso con una gestión seria y responsable de los recursos públicos, orientada a sostener la estabilidad financiera, mejorar la calidad del gasto y avanzar en obras y servicios esenciales".

Entre Ríos regresó al mercado tras casi 10 años

En febrero pasado, Entre Ríos regresó al mercado internacional de deuda luego de casi una década y concretó la emisión de un bono con vencimiento en 2033 por u$s300 millones, con una tasa de rendimiento (TIR) del 9,875% anual en dólares, según fuentes del mercado.

La provincia salió inicialmente a buscar hasta u$s500 millones, pero finalmente decidió convalidar ofertas por un monto menor, priorizando el costo financiero y la calidad de la demanda.

Desde el Gobierno provincial definieron la operación como “exitosa”, al considerar que permitió mejorar las condiciones frente a antecedentes previos y avanzar en el objetivo de ordenar el perfil de deuda. Según destacaron, la nueva estructura contribuirá a fortalecer la liquidez y dar mayor previsibilidad financiera en los próximos años.

“La colocación apunta básicamente a cancelar otro bono y destinar una parte a obras. Es una buena tasa, 9,875% anual, en el contexto actual”, señaló, en la ocasión, el economista Fernando Marull en diálogo con Ámbito.