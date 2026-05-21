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21 de mayo 2026 - 18:29

S&P mejoró la calificación crediticia de Entre Ríos luego de su vuelta al mercado tras más de una década

La provincia pasó de la categoría "CCC+" a "B-" con perspectiva estable. En febrero pasado, el distrito que lidera Rogelio Frigerio tomó deuda por u$s300 millones.

El gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio.&nbsp;

El gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio. 

La calificadora internacional S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Entre Ríos de “CCC+” a “B-”, con perspectiva estable. Recientemente, la provincia ya había percibido otra suba de nota, realizada por otra calificadora FIX SCR, que también destacó la evolución positiva del perfil financiero entrerriano.

La mejora de calificación de la provincia impulsó a sus bonos, que terminaron entre los de mejor desempeño de la jornada con subas de hasta 4,3%.

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Desde la administración provincial señalaron que con esta decisión, Entre Ríos "queda un escalón por encima de la calificación soberana de la República Argentina, actualmente en 'CCC+', de acuerdo con S&P Global Ratings".

En esa línea, apuntaron que la mejora refleja, principalmente, "el resultado de una administración activa y responsable de la deuda pública provincial. En particular, S&P destacó la operación financiera realizada por la Provincia por u$s300 millones, que permitió ordenar vencimientos, reducir pagos previstos para los próximos años y disminuir el riesgo de refinanciación".

"La operación fue, además, neutral en términos de deuda, ya que los fondos obtenidos se destinaron principalmente a recomprar o refinanciar obligaciones existentes, sin incrementar el endeudamiento provincial", consignaron en Paraná.

A la par, consideraron que se trata de una señal positiva sobre el ordenamiento de las cuentas públicas, la responsabilidad fiscal y la recuperación de la confianza en Entre Ríos.

“El reconocimiento de S&P confirma que Entre Ríos está transitando un camino de responsabilidad, previsibilidad y orden fiscal. Esta mejora fortalece la posición financiera de la Provincia y nos permite seguir trabajando para generar mejores condiciones de desarrollo para todos los entrerrianos”, señalaron desde el Gobierno provincial.

Por último la administración de Rogelio Frigerio señaló: "Entre Ríos reafirma su compromiso con una gestión seria y responsable de los recursos públicos, orientada a sostener la estabilidad financiera, mejorar la calidad del gasto y avanzar en obras y servicios esenciales".

Entre Ríos regresó al mercado tras casi 10 años

En febrero pasado, Entre Ríos regresó al mercado internacional de deuda luego de casi una década y concretó la emisión de un bono con vencimiento en 2033 por u$s300 millones, con una tasa de rendimiento (TIR) del 9,875% anual en dólares, según fuentes del mercado.

La provincia salió inicialmente a buscar hasta u$s500 millones, pero finalmente decidió convalidar ofertas por un monto menor, priorizando el costo financiero y la calidad de la demanda.

Desde el Gobierno provincial definieron la operación como “exitosa”, al considerar que permitió mejorar las condiciones frente a antecedentes previos y avanzar en el objetivo de ordenar el perfil de deuda. Según destacaron, la nueva estructura contribuirá a fortalecer la liquidez y dar mayor previsibilidad financiera en los próximos años.

“La colocación apunta básicamente a cancelar otro bono y destinar una parte a obras. Es una buena tasa, 9,875% anual, en el contexto actual”, señaló, en la ocasión, el economista Fernando Marull en diálogo con Ámbito.

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