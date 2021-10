Sebastián Oriozabala: "La actualización del precio de la yerba no incurre en inflación" 

Sebastián Oriozabala: Sí. Es un gran conocedor del sector agrícola-ganadero del país, le planteamos varios ejes como ser la actualización del precio de la yerba mate a 50 pesos el kilo de hoja verde que es lo que se está pagando por encima del precio oficial (hoy se ubica en 29,75 y el Ministerio de Ganadería y Pesca de la Nación deberá regular el nuevo valor para la hoja verde y canchada para la cosecha de verano) y es un valor que se está reconociendo en la góndola con el precio a que se vende el paquete

P: Pero la yerba ingresó en el programa de precios congelados por 90 días…

SO: Su actualización del precio oficial para la hoja verde y canchada (estacionada) no incurre en inflación porque, reitero ya se está pagando ese valor al productor, reflejándose en el kilo del paquete, el planteo que me hizo el secretario de Agricultura Jorge Solmi es que la grilla del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) contempla 41 pesos el kilo de hoja verde lo que nos produce una disyuntiva y debemos ver como la resolvemos, nosotros pedimos que se reconozca el esfuerzo de los productores.

P: Con esa grilla que plantea el Inym no cerrarían los números para el productor…

SO: Es cierto. Esta grilla no contempla la rentabilidad del productor porque plantea solamente el costo de producción.

P: ¿Aumento de la estampilla?

SO: Es una resolución que debe tomar el Inym con el acuerdo del gobierno nacional, por ahora no tenido planteaos de parte del organismo nacional en ese sentido (se ubica en 1,24 pesos por paquete de kilogramo, el último incremento se otorgó en agosto del año pasado).

P: ¿Hay atrasos por parte de la Nación en el envío de fondos de programas nacionales?

SO: No. Tenemos algunas demoras en los procesos de firmas de convenios, como el de conectividad rural y electrificación rural; Misiones hizo los impactos ambientales y eso está en manos del gobierno nacional, tenemos en carpeta el plan de inversión más importante para lo que es servicios y caminos rurales y control del manejo del fuego y un consorcio de servicios rurales integrado por los sectores municipales, provinciales y privados que pueda prestarle servicios al productor, por ello se prevé una inversión que supera los 1.000 millones de pesos

P: ¿Y el Fondo del Tabaco?

SO: No está pendiente porque se prevé el pago entre fines de octubre y noviembre, son 650 millones de pesos que llegarán directamente al productor

P: ¿Misiones, va camino a la soberanía alimentaria?

SO: Sí, es un camino largo porque hay productos que en si mismo son difíciles de producir por cuestiones climáticas y las características agronómicas de la provincia, pero con un universo de productos venimos en ese proceso, como por ejemplo la horticultura de hoja es casi netamente provincial, mientras que la de frutos no y es ahí donde nos estamos dirigiendo

P: Concretamente, ¿cuál es el apoyo que se da desde el Ministerio del Agro y la Producción al productor?

SO: Días pasados, por ejemplo, entregamos a 47 productores planes de inversión para que se aboquen a la producción de tomates y pimientos que es la que nos está faltando, las cuales son las más complejas debido a las características climáticas de Misiones; otro desafío es la cuenca láctea donde tenemos una cuenca muy chica, pero estamos trabajando fuertemente para su crecimiento

P: ¿Cuáles son las producciones 100 por ciento misioneras?

SO: Por supuesto que la yerba mate y otras infusiones, en la provincia de Misiones se producen alimentos para 40 millones de personas

P: Usted reconoce que hay límites que Misiones debe sortear, ¿cuál sería uno de ellos?

SO: Por ejemplo el ganadero, tenemos límites por cuestiones de superficie y en el manejo del sector pero estamos trabajando para mejorar la situación de este sector, para ello estamos colaborando con las asociaciones ganaderas del interior de la provincia para lograr valor agregado como tienen los correntinos que tienen extensiones muy grandes de campo contra los misioneros que tenemos extensiones mucho más pequeñas por eso necesitamos optimizar los recursos tal vez dejando la cría que es lo menos rentable y empezar a realizar los procesos de re cría y engorde o hacerla pero prolongando los procesos de re cría para que la productor le quede una rentabilidad mayor, a la vez estamos trabajando con ovinos y caprinos con remates hacia fines de este mes y en noviembre