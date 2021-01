Deudas: Kicillof activa cumbre de siete provincias para coordinar negociaciones

Buenos Aires se lleva el grueso del paquete en reestructuración, por u$s 7.148 millones, y este viernes expira la última prórroga definida en el proceso de canje.

En montos en tren de renegociación le siguen Entre Ríos (u$s 500 millones), Salta (u$s 350 millones), La Rioja (u$s 300 millones), Chaco (u$s 250 millones), Jujuy (u$s 210 millones) y Tierra del Fuego (u$s 170 millones).

El encuentro tiene como marco rector los lineamientos en pos de la sostenibilidad de la deuda que impulsa la cartera de Economía nacional que comanda Martín Guzmán, y cuya exportación a las renegociaciones provinciales de deuda bajo legislación extranjera considera imperiosas.

Según pudo saber Ámbito, en su convocatoria el Gobierno de Kicillof anticipa que el objetivo del encuentro es “avanzar en la coordinación de los distintos procesos individuales, propiciar un marco de discusión adecuado para la recuperación de la sostenibilidad de las deudas de nuestras provincias y promover el trabajo conjunto de las áreas que en cada provincia encabezan los procesos de renegociación de deuda”.

“La intención es que las reestructuraciones sean sostenibles, tanto para cada provincia como a nivel macro”, aseguraron este jueves fuentes gubernamentales bonaerenses a este diario.

“La negociación conjunta es muy útil”, remarcaron desde otras de las provincias a Ámbito.

La cita en rigor es una continuidad del encuentro del pasado 12 de enero entre el Ministerio de Economía nacional y funcionarios de Economía de provincias que encaran procesos de reestructuración de deuda bajo legislación extranjera.

Tanto aquella instantánea de actuación coordinada como la que delinearán en el cónclave de este viernes refuerzan la apuesta de las provincias a actuar con lineamientos discutidos de manera conjunta, para blindar su postura y firmeza ante los tenedores internacionales de bonos.

Esa estrategia terminó por catalizarse luego del explícito respaldo de Guzmán a Entre Ríos en el marco de su desembarco en Paraná el pasado 14 de enero.

El ministro nacional allí enfatizó que apoya “absolutamente” al Gobierno entrerriano frente a la denuncia judicial concretada a principios de este mes por parte de bonistas extranjeros en Nueva York por el incumplimiento del pago en agosto pasado de un cupón de intereses por u$s 28,7 millones, una embestida que disparó señales de alerta en el resto de las provincias en proceso de renegociación.

En esa línea, Guzmán recalcó que la administración del peronista Gustavo Bordet “actuó de buena fe, presentando una propuesta totalmente sensata, alineada con los preceptos de sostenibilidad”.

Fue incluso más allá: señaló que Entre Ríos “es un buen ejemplo” en materia de esfuerzos y estrategias en pos de la reestructuración, y blindó la pretensión de Nación de alentar el trabajo conjunto de las provincias para “defender los intereses que se deben defender y buscar una reestructuración que deje a la deuda en una situación sostenible, y no que tiempo después se enfrente a los mismos problemas”.

Aquella arenga de Guzmán incluyó un mensaje a los tenedores. “Hay acreedores que no lo entienden y ese es el caso que está viviendo Entre Ríos”, expuso.