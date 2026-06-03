Axel Kicillof suscribió convenios de cooperación con el gobernador Juan Pablo Valdés

Los acuerdos en materia productiva y agraria buscan fortalecer la articulación entre las provincias de Buenos Aires y Corrientes.

Axel Kicillof y Juan Pablo Valdés firmaron acuerdos para ampliar la cooperación entre Buenos Aires y Corrientes, con iniciativas vinculadas a la comercialización de productos regionales, el desarrollo agropecuario y la transferencia de tecnología para pequeños y medianos productores.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , visitó este miércoles la ciudad de Corrientes , donde se reunió con su par Juan Pablo Valdés , con el fin de suscribir convenios. Estos tratos están destinados a fortalecer la cooperación entre ambas provincias en materia productiva y de integración comercial.

Tras las firmas en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina, Kicillof destacó que “con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo: con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante ”.

“Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración: en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten ”, concluyó Kicillof.

Por su parte, Valdés expresó: “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos ”.

En qué consisten los convenios firmados

Uno de los convenios promueve la incorporación de productores arroceros de Corrientes al Programa Mercados Bonaerenses. Esto contribuirá a la ampliación de los canales de comercialización de los productores locales, quienes podrán llegar sin intermediarios a mercados fijos y ferias, al mismo tiempo que permitirá a los consumidores bonaerenses acceder a nuevos productos de calidad a un precio accesible.

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En materia de desarrollo agropecuario, se firmó un acuerdo de cooperación técnica enfocado en el mejoramiento genético animal. A través de este mecanismo, la provincia de Buenos Aires compartirá los avances de investigación logrados en su red de 16 Chacras experimentales, facilitando a los productores correntinos la adquisición de material genético bovino y ovino de alta calidad. El intercambio incluirá transferencia tecnológica y experiencias conjuntas para fortalecer la innovación, mejorar la productividad cárnica y potenciar la competitividad de pequeños y medianos productores.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el dirigente Alberto Descalzo.