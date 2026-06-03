La Rioja anunció el regreso de la cuasimoneda los Chachos + Agregar ámbito en









El gobernador Quintela analizó la crisis nacional, el futuro del peronismo y la gestión de Javier Milei, al mismo tiempo que justificó el uso de estos bonos para respaldar los próximos aumentos de sueldo en su territorio.

Con el objetivo de sostener el poder de compra de los trabajadores públicos frente a futuros incrementos, el gobernador riojano ratificó la vuelta de las cuasimonedas "Chachos".

El Gobernador de la Rioja Ricardo Quintela anunció la reintroducción de los bonos de cancelación de deuda, popularmente conocidos como "Chachos", con el objetivo de salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a futuros aumentos salariales. Asimismo, el gobernador aclaró que este instrumento financiero no será utilizado para el abonar medio aguinaldo.

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El mandatario provincial se presentó en los estudios televisivos de Infobae con el propósito de ofrecer, a su vez, un análisis exhaustivo acerca de la realidad socioeconómica de Argentina, las proyecciones para la reorganización del peronismo y el rumbo de la gestión liderada por el presidente Javier Milei.

Ricardo Quintela advirtió sobre la crítica situación social y provincial Al ser consultado por la situación del país, Quintela expresó: “Creo que los argentinos y argentinas están pasando por un momento muy complejo, muy difícil, inclusive de entender esta situación, donde hay un presidente que trabaja exclusivamente para un círculo muy minúsculo y se naturaliza una mentira, su agresión que tiene hacia la sociedad, también se naturaliza la forma de expresarse y comportarse, que son impropias de un presidente de una República como la Argentina. Lo tomamos como normal viniendo de él, cuando cualquier otro político hiciera una decima parte de eso, nos escandalizaríamos”.

A lo que agregó, “Por eso es necesario comenzar a hablar de una manera diferente de como desarrollamos al país, cómo lo industrializamos, cómo recuperamos una Argentina como potencia, que la tenemos. Muchos países tienen una sana envidia sobre Argentina por el potencial que tiene”.

Al referirse al reciente encuentro de los mandatarios del Norte Grande, el gobernador detalló la gravedad del panorama regional al señalar que “ayer nos reunimos 10 gobernadores, donde la situación en todas las provincias es crítica, por el cierre de comercios, el cierre de las pymes, la industria caída, la pérdida de puestos de trabajo, la inflación”. Respecto al clima de esos encuentros, relativizó las apariencias institucionales: “Sonreís para la foto luego de la reunión con Santilli, por cortesía, pero las cosas en las provincias no están bien, están pesimamente mal. Todos coinciden porque todos pasan una situación similar” .

Ricardo Quintela El mandatario provincial dio un análisis exhaustivo acerca de la realidad socioeconómica de Argentina, las proyecciones para la reorganización del peronismo y el rumbo de la gestión liderada por el presidente Javier Milei. El impacto del ajuste nacional en La Rioja Asimismo, Ricardo Quintela hizo hincapié en las dificultades específicas que enfrenta su propio distrito, apuntando contra el Ejecutivo nacional y las autoridades legislativas. Allí, remarcó que “en el caso particular nuestro, es un poco más agravada por el hecho de que él no se banca y tiene una discrecionalidad en el manejo con la provincia, que bajo ningún punto de vista respeta un Estado republicano. Agravado, también, por el presidente de la Cámara que permanente obstaculiza cualquier gestión”. La parálisis del apoyo federal transformó la gestión diaria de La Rioja en un comité de crisis permanente. El gobernador graficó que el 80% de su labor se consume en paliar urgencias individuales: cortes de luz, carencia de alimentos y traslados sanitarios no resueltos. Al mismo tiempo, denunció el impacto directo del ajuste nacional mediante la eliminación del programa de medicamentos Remediar. Con esta quita, la provincia pasó de financiar 100 centros de salud a costear la totalidad de los 275 efectores sin ningún tipo de auxilio financiero. A este bache presupuestario se le añade una erogación mensual extra de $1.200 millones que el gobierno provincial debe desembolsar de forma exclusiva para tratamientos oncológicos y patologías terminales. Al poner el foco en la parálisis de la obra pública, el dirigente expuso el peligroso abandono que sufre la Ruta Nacional 79, una arteria clave para la conectividad este-oeste del país. Detalló que el deterioro es tan extremo que los camiones se ven obligados a transitar por la banquina para esquivar decenas de kilómetros cubiertos de "cráteres" intransitables. A su vez, advirtió sobre el costo humano de esta falta de mantenimiento, revelando que tan solo durante el último fin de semana se cobró la vida de tres o cuatro personas en accidentes viales.