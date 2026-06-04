El "padre de la web" reclama que la Inteligencia Artificial preserve "los valores originales" de Internet

La reflexión fue dada por Tim Berners-Lee, físico británico e informático que concibió la World Wide Web. Además, advirtió por la privacidad de datos de los usuarios.

Archivo. Qué puede enseñar la creación de la WWW al boom de la IA.

Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web - uno de los inventos más destacados para que el concepto de Internet sea lo que es hoy-, volvió a plantear una de sus principales preocupaciones sobre el futuro de internet : que el avance de la inteligencia artificial sobre el control de los usuarios sobre sus propios datos. Para el informático británico, la IA debe desarrollarse respetando los "valores originales" que dieron origen a la web, con foco en la autonomía individual y la protección de la información personal.

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"Sin datos, ellos (los modelos de IA) no pueden existir. Y ahora han tenido acceso sin restricciones a los datos de todos, y si no estamos atentos, vamos a llegar a una situación realmente grave", advirtió .

Durante una entrevista concedida a AFP en el marco del festival tecnológico SXSW de Londres, Berners-Lee sostuvo que la centralidad de las personas fue el eje de la creación de internet y consideró que esa lógica también debería trasladarse al desarrollo de los sistemas de IA.

Tim Berners-Lee, conocido como el padre de la web, advirtió sobre los peligros de la IA.

"Es importante que la gente use esta tecnología (IA) para asegurarse de que sus clientes, sus ciudadanos, tengan control sobre sus propios datos", afirmó.

El físico británico, que diseñó la World Wide Web en 1989 mientras trabajaba en el CERN, recordó que los modelos de inteligencia artificial se apoyan en la enorme cantidad de información disponible en internet para entrenarse y mejorar sus capacidades.

"Los modelos de IA son una capa diferente" dentro de internet, "aprovechan el hecho de que la web contiene tantos datos para entrenarse", explicó al respecto.

Aunque el británico valoró el potencial de la inteligencia artificial y la calificó como una innovación "emocionante", también encendió las alertas sobre la ausencia de mecanismos de coordinación similares a los que ayudaron a consolidar internet.

En ese sentido, mencionó la ausencia de una institución comparable al World Wide Web Consortium (W3C), el organismo internacional que fundó y que desde hace décadas define los estándares técnicos de la web.

En este escenario, Berners-Lee cofundó la empresa Inrupt en 2018, que impulsa sistemas para que los usuarios recuperen el control de sus datos mediante billeteras digitales seguras, evitando que la información quede completamente en manos de plataformas y proveedores tecnológicos.

La advertencia fue reforzada por John Bruce, cofundador de la compañía, quien remarcó la dependencia de la IA respecto de los datos.

Como parte de esa estrategia, Inrupt trabaja en el desarrollo de Charlie, un asistente de inteligencia artificial diseñado para actuar como intermediario entre los usuarios y herramientas como ChatGPT o Claude.

La idea es que el sistema analice cada consulta antes de enviarla a un modelo de IA y determine qué información es realmente necesaria compartir.

"Cuando haces una pregunta (...) analiza cuál es la pregunta (...) y decide qué información enviar" a la herramienta de IA, explicó Berners-Lee.

Si detecta datos sensibles o identificatorios, Charlie los modificará o anonimizará para preservar la privacidad del usuario sin afectar la calidad de la respuesta.

La visión de quien creó la web

La World Wide Web nació como una herramienta para que científicos de distintas partes del mundo pudieran intercambiar información y colaborar de manera más eficiente.

Junto al ingeniero belga Robert Cailliau, Bernes-Lee desarrolló la tecnología que luego transformaría internet, basada en dos pilares fundamentales: el lenguaje HTML para construir páginas web y el protocolo HTTP para intercambiar información entre servidores y usuarios.

Una de sus decisiones más trascendentes fue no patentar el sistema. Gracias a ello, la web pudo expandirse rápidamente y convertirse en una plataforma abierta y accesible para millones de personas en todo el mundo.

Más de tres décadas después, el británico considera que el desafío pasa por garantizar que la próxima gran revolución tecnológica —la inteligencia artificial— mantenga ese mismo espíritu de apertura, colaboración y control por parte de los usuarios.