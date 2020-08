Vidal pierde presencia peronista en el Conurbano

La confirmación de los roces se dio a través de Twitter. Allí el ex intendente de San Miguel cuestionó la actitud del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no vetar la adhesión al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “La institucionalidad se puede violar con la reforma de la Justicia o aprobando protocolos para los que no se tiene facultades. Horacio y Alberto son dos caras de la misma moneda”, aseguró.