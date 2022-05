Gobernadores, al cruce de reparto de subsidios al transporte en favor del AMBA

https://twitter.com/sergiounac/status/1526389567305162753 Nuevamente San Juan, junto a todas las provincias del país, es rehén por una visión centralista de la Argentina.



Abro hilo — Sergio Uñac (@sergiounac) May 17, 2022

El cuestionamiento apunta al Gobierno nacional por su falta de acuerdo con CABA para que destine recursos al sistema de transporte, en una pulseada que tiene otros componentes como la disputa por el recorte de coparticipación por el traspaso de polícias al ámbito porteño, que deberá dirimir la Corte Suprema de la Nación. En esa puja los mandatarios también pidieron “federalismo”, incluso a través de un documento elevado al máximo tribunal, con la firma de 17 gobernadores peronistas.

En el caso del transporte, la prédica lleva tiempo, no solo en reclamos individuales, sino también a través de las diferentes ligas de mandatarios: norteños, patagónicos y la región centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) habían advertido la necesidad de modificar las porciones de subsidios que reciben las provincias con relación al AMBA. No sólo en materia de transporte, sino también en energía. Tampoco varía por color político: al anuncio de Uñac de ayer se suma a otros dos proyectos recientemente presentados en el Congreso. Por un lado, del ala poco afín a la Casa Rosada: el de los senadores nacionales Alejandra Vigo (Córdoba Federal, de sello schiarettista), Alfredo Cornejo (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio) y Beatriz Ávila (JxC-Tucumán) denominado “Boleto Federal”. Y, por otro, el del Frente de Todos de ocho provincias del Norte Grande con la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP). En los tres casos busca cambiar la forma de reparto de los subsidios.

Reclamos

“Nuevamente San Juan, junto a todas las provincias del país, es rehén por una visión centralista de la Argentina. El conflicto del transporte del interior surge porque el AMBA recibe $ 26.000 millones por mes del Fondo de Compensación del Transporte, mientras las 23 provincias, que concentran al 63% de la población argentina, reciben en conjunto sólo $ 3.500 millones”, subrayó Uñac en su cuenta de Twitter. El mandatario señaló que “San Juan al igual que muchas provincias argentinas, viene realizando con mucho esfuerzo importantes aportes de su presupuesto al sistema de transporte para contener el precio del boleto”. Y anunció el envío al parlamento nacional de la Ley de Distribución Federal de los fondos de compensación al transporte. Su ministro de Gobierno, Alberto Hensel, complementó: “Trabajadores y empresarios deben tener las mismas condiciones sin importar la provincia donde residan y que los usuarios de todo el país accedan a una misma calidad de servicio con una tarifa similar”.

https://twitter.com/QuintelaRicardo/status/1526544962338308103 Seguimos pidiendo por un federalismo en serio para todos y todas. Una vez más, todas las provincias padecemos la injusticia de un centralismo que nos invisibiliza.

Hace mucho tiempo que venimos reclamando la igualdad con el Área Metropolitana de Bs As y no somos escuchados. — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) May 17, 2022

Twitter fue el canal elegido para las declamaciones de otros mandatarios. Bien temprano, se adelantó el riojano Ricardo Quintela: “Una vez más, todas las provincias padecemos la injusticia de un centralismo que nos invisibiliza. Hace mucho tiempo que venimos reclamando la igualdad con el Área Metropolitana de Bs As y no somos escuchados”. “Tanto FATAP como la UTA cerraron paritarias con el AMBA y dejaron afuera a las demás provincias no llegando a un acuerdo por falta de recursos de las provincias”, añadió el riojano, quien pidió regionalizar el convenio.

https://twitter.com/omarperotti/status/1526594473039470595 No alcanza con declamar el federalismo. El conflicto del transporte del interior, es la clara expresión del centralismo en la distribución de los recursos destinados a solventarlo.

(1/7) — Omar Perotti (@omarperotti) May 17, 2022

Por su parte, el santafesino Omar Perotti, exigió “avanzar en mecanismos de distribución que permitan eliminar esa costumbre, tan arraigada en nuestro país, de tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”. Mientras que el salteño Gustavo Sáenz expresó: “Seguimos luchando por un federalismo real, donde haya una distribución de tarifas realmente equitativa para todas las provincias del país. Salta realiza un enorme esfuerzo económico para contener el precio del boleto y que sea accesible para los salteños”.