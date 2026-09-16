Stray Kids: el fenómeno económico de JYP Entertainment que reescribe el negocio del K-Pop

El grupo pasó de un reality a llenar estadios y convertirse en uno de los nombres más fuertes del k-pop.

Stray Kids nació en un reality y hoy llena estadios en distintos países, mientras sus integrantes también hacen carrera por separado.

Stray Kids nació dentro de un reality de JYP Entertainment y terminó convirtiéndose en una de las bandas que más dinero mueve dentro del k-pop. Su música ya genera millones de dólares entre discos, estadios, merchandising y contratos publicitarios, con números cada vez más grandes fuera de Corea del Sur.

La historia arrancó bastante lejos de todo eso. Antes de los récords en Estados Unidos y las giras multitudinarias hubo años de entrenamiento, una competencia televisiva y un grupo todavía buscando su lugar dentro de una industria llena de lanzamientos nuevos.

JYP puso en marcha el proyecto en 2017 con un reality de supervivencia. Stray Kids debutó oficialmente en marzo de 2018 y con el tiempo quedó formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N .

El grupo surcoreano no solo tuvo éxito como banda. El boom también les permitió a sus integrantes crecer por su cuenta, sin depender siempre de los demás.

Antes incluso del debut, Bang Chan, Changbin y Han ya trabajaban juntos como 3RACHA . Los tres siguieron escribiendo y produciendo buena parte de las canciones mientras la banda empezaba a crecer en mercados mucho más grandes. Bang Chan acumula 243 temas acreditados, Changbin 207 y Han 204.

La popularidad de los ocho también empezó a tener recorrido propio. Louis Vuitton eligió a Felix, Versace trabajó con Hyunjin y después llegaron Bang Chan con Fendi , Lee Know con Gucci , Seungmin con Burberry e I.N con Bottega Veneta . Changbin se sumó con Autry y Han con Tod's .

El tamaño alcanzado por Stray Kids también empezó a sentirse en las cuentas de JYP. Durante el segundo trimestre de 2025, la compañía facturó u$s157 millones, un 126% más que un año antes. En esos tres meses, la banda dio 23 conciertos y tuvo un peso fuerte tanto en los shows como en la venta de productos oficiales.

Los conciertos de todos los artistas de la empresa aportaron u$s45 millones durante ese período y crecieron 342% interanual. El merchandising marcó otro máximo trimestral con cerca de u$s49 millones, empujado entre otras cosas por los productos de la gira de Stray Kids y por SKZOO.

Nueve discos consecutivos en el puesto número 1: la racha comercial que iguala a leyendas de la música

“ODDINARY” fue la primera entrada de Stray Kids al Billboard 200 y arrancó directamente en el número uno en 2022. “MAXIDENT”, “5-STAR”, “ROCK-STAR”, “ATE”, “HOP”, “KARMA” y “DO IT” hicieron exactamente lo mismo. Antes de la llegada de “THIS & THAT”, la banda acumulaba ocho lanzamientos en el ranking y todos habían debutado desde la cima.

El noveno mantuvo la racha. “THIS & THAT” debutó en el primer puesto con 369.000 unidades de copias vendidas de manera física y digital, durante su primera semana en Estados Unidos, el mejor registro conseguido por el grupo hasta ese momento.

Nunca otro artista había colocado sus primeras nueve entradas al Billboard 200 directamente en el número uno. Stray Kids llegó además a nueve álbumes en la cima, la misma cantidad que The Rolling Stones. Entre los grupos, únicamente The Beatles aparece por encima, con 19.

“THIS & THAT” también llevó a la banda a su mejor posición en el Billboard Hot 100. La canción llegó al número 38, por encima de todas sus entradas anteriores en el ranking de sencillos estadounidense.

Stray Kids lleva nueve discos seguidos en el número uno de Billboard y ya comparte una marca con los Rolling Stones. Instagram: @realstraykids

Giras mundiales con llenos totales y éxito rotundo

La gira “dominATE” dejó u$s185,7 millones en apenas 31 conciertos incluidos en los registros de 2025. Por esas fechas pasaron alrededor de 1,3 millones de espectadores, suficientes para ubicarla entre las diez giras con mayor recaudación del año.

Norteamérica permitió embolsar u$s76,2 millones y 491.000 entradas en 13 shows. Ninguna otra gira de k-pop había vendido tantos tickets ni recaudado tanto dinero en esa región hasta entonces. América Latina sumó otros u$s41,1 millones con 361.000 espectadores repartidos en ocho fechas. Europa dejó u$s64,5 millones con 391.000 entradas vendidas en ocho conciertos. Cada noche promedió alrededor de u$s8,1 millones y 48.900 asistentes.