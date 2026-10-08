A cuánto asciende la fortuna de Bella Ramsey, la estrella de Game of Thrones y The Last of Us

La intérprete británica construyó una carrera precoz que pasó de la televisión juvenil a grandes producciones y papeles reconocidos.

Construyó una carrera internacional desde muy joven y se consolidó en producciones de gran alcance.

Bella Ramsey logró en pocos años lo que a muchos intérpretes les lleva décadas: convertirse en una figura reconocida internacionalmente y acumular una fortuna estimada en millones de dólares . Su recorrido comenzó cuando todavía era una niña y tuvo un salto decisivo con dos producciones de HBO.

Su primer gran impacto llegó con Game of Thrones , donde interpretó a Lyanna Mormont . Más tarde asumió uno de los papeles más exigentes de su trayectoria al ponerse en la piel de Ellie Williams en The Last of Us , junto a Pedro Pascal. La serie convirtió a Ramsey en una de las caras jóvenes más conocidas de la televisión.

Bella Ramsey nació en Nottingham, Inglaterra, y comenzó a acercarse a la actuación desde pequeña. Según la información publicada por Celebrity Net Worth, participó desde los cuatro años en actividades teatrales y posteriormente se incorporó al Nottingham's Television Workshop, una institución vinculada con la formación de jóvenes intérpretes.

Desde sus primeros papeles hasta sus proyectos más recientes, la intérprete amplió progresivamente su presencia en la industria audiovisual.

Su gran oportunidad llegó en 2016, cuando fue elegida para interpretar a Lyanna Mormont en Game of Thrones. Tenía apenas 12 años y su personaje apareció de manera intermitente, pero rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores por su personalidad firme y sus escenas cargadas de carácter.

Después de ese debut, Ramsey continuó sumando trabajos. Interpretó a Mildred Hubble en The Worst Witch y prestó su voz al personaje principal de la serie animada Hilda. También protagonizó la película Catherine Called Birdy, dirigida por Lena Dunham y estrenada en 2022. Esa actuación le valió una nominación a los Critics Choice Awards.

Pero el verdadero salto llegó con The Last of Us. HBO confirmó en 2021 que Ramsey sería Ellie Williams en la adaptación del videojuego de Naughty Dog. La elección generó críticas de parte de algunos seguidores antes del estreno, especialmente por las diferencias físicas con la versión del personaje del videojuego.

La situación cambió cuando la serie llegó a HBO en 2023. Ramsey recibió elogios por interpretar a Ellie en una historia que combina supervivencia, violencia, humor, vínculos afectivos y pérdida. El papel le permitió conseguir una nominación al Emmy como protagonista de drama y también una nominación al Globo de Oro.

La segunda temporada, estrenada en 2025, presentó una versión más adulta y oscura de Ellie. Ramsey volvió a ser nominada al Emmy por su trabajo en la producción, consolidando un lugar dentro de las principales figuras jóvenes de la televisión internacional.

Proyectos a futuro que multiplicarán sus ganancias

El proyecto que más peso tiene actualmente en la carrera de Ramsey es la tercera temporada de The Last of Us. HBO renovó oficialmente la serie y la nueva entrega tiene previsto su estreno durante 2027. La producción comenzó su rodaje en Vancouver en 2026 y Ramsey forma parte nuevamente del elenco.

La actriz británica alcanzó reconocimiento mundial gracias a personajes que marcaron distintas etapas de su trayectoria. HBO Max

La tercera temporada tendrá una estructura diferente a las anteriores y pondrá buena parte de su atención sobre Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. Eso no significa que Ellie desaparezca: Ramsey volverá a interpretar al personaje, aunque tendrá una presencia diferente dentro de la narración.

Además, la actriz amplió su agenda con proyectos fuera de la franquicia de HBO. Entre ellos aparecen Maya, una producción de Channel 4, y Harmonia, un thriller psicológico dirigido por Guy Nattiv. También forma parte de la segunda temporada de The Celebrity Traitors, emitida en 2026.

¿De cuánto es el patrimonio neto de Bella Ramsey?

La fortuna de Bella Ramsey es de u$s3 millones. La cifra reúne los ingresos acumulados durante su trayectoria como actriz, que comenzó profesionalmente durante la infancia y ganó una dimensión internacional con The Last of Us.

Ramsey pasó de interpretar a una niña noble de Game of Thrones a liderar una de las adaptaciones televisivas más importantes de los videojuegos y acumular nominaciones a premios de primer nivel. Con la tercera temporada de The Last of Us ya en producción y nuevos proyectos alrededor de su carrera, el patrimonio estimado podría cambiar en los próximos años.