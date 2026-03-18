En un homenaje a Adam Smith, Javier Milei defendió la reforma laboral: "En 250 años nada cambió"

El Presidente participó de un homenaje por los 250 años de “La riqueza de las naciones” y vinculó sus ideas con su gestión, al insistir en la necesidad de modernizar y flexibilizar el mercado laboral.

El presidente Javier Milei defendió la reforma laboral al participar de un homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad , donde vinculó las ideas del economista escocés con su modelo económico y la necesidad de modernizar el mercado de trabajo .

El acto se realizó en el marco de los 250 años de la publicación de "La riqueza de las naciones" , obra central del pensamiento liberal que el mandatario considera una referencia para su gestión. El mandatario dialogó con el diputado nacional Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo.

El jefe de Estado estuvo acompañado en el recinto por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; del Interior, Diego Santilli; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Salud, Mario Lugones; y el canciller Pablo Quirno. Además, participaron la senadora nacional Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Durante su exposición, Milei calificó a Smith como un “gigante” y lo comparó con figuras como Gauss y Newton , al tiempo que destacó su aporte al crecimiento económico . “En mi perspectiva las riquezas de las naciones, lo que plantea es el crecimiento económico. Lo interesante es que cuando uno mira la historia de la humanidad, hasta previo a la Revolución industrial, la condición del hombre era la miseria”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la mejora en las condiciones de vida se dio a partir de la adopción de ideas de libertad económica y el desarrollo industrial.

El Presidente también retomó el ejemplo clásico de la fábrica de alfileres para explicar la división del trabajo: “Cuenta de la fabrica de alfileres, una persona se dedicara a hacer todo, no va a poder pero si es experto, y pudiera, no podría hacer más de 20 por día. Ahí separa en actividades la fábrica entre 10 personas, crecía la productividad del hombre”.

A partir de ese concepto, Milei defendió los cambios impulsados por su gobierno: “Se incrementa el trabajo y el producto. La división del trabajo incrementa la productividad y esto es interesante sobre todas las estupideces que se dicen hoy”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2034424294260781072&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en el Homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad. pic.twitter.com/j2VpQpwqrW — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 19, 2026

En esa línea, vinculó directamente la teoría económica con su política laboral. “Cuando aparece alguien y genera una invención y se crea un producto destruye otras cosas, pero compras algo de mejor calidad y a mejor precio. Reasignás el empleo a otra persona y sos más productivo. Ese proceso no es instantáneo pero no es cierto que se rompe una empresa instantáneamente, se necesita una modernización y flexibilización laboral, como hicimos. Se necesitaba una modernización para que no haya sufrimiento en este proceso”, explicó.

Además, el mandatario cuestionó visiones críticas sobre el empleo: “Si la población se multiplicó por 10, la tasa de desempleo hoy debería ser del 90%... el tamaño del mercado es el limite, hay una restricción natural que es el presupuesto, no es infinito”.

Sobre el cierre, Milei se refirió al concepto de la “mano invisible”, uno de los pilares del pensamiento de Smith, y defendió su vigencia: “La forma en la que lo entendemos desde el orden espontáneo, cada uno guiado por su propio interés conduce al bienestar general. Pondera la competencia y la apertura, donde se pelea con los mercantilistas en 250 años nada cambió”.

Javier Milei confirmó que la Argentina asumió la presidencia de la IHRA y reforzó su alianza con EEUU e Israel

El presidente Javier Milei afirmó que la Argentina asume la presidencia de la IHRA con una “convicción inquebrantable de defender la verdad histórica” y profundizó su alineamiento con Estados Unidos e Israel en la lucha contra el antisemitismo.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario remarcó que el país buscará sostener la memoria del Holocausto y combatir “toda forma de totalitarismo” desde su nuevo rol al frente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

“Cuando el mundo tolera el odio y el colectivismo criminal, la barbarie avanza. Y cuando las naciones libres levantan la voz, la civilización prevalece. Desde la Argentina vamos a dar esa batalla cultural sin miedo y con claridad moral”, sostuvo Milei.

En esa línea, el jefe de Estado agradeció al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, “por el acompañamiento de los Estados Unidos en este nuevo desafío”.

Además, reforzó su posicionamiento geopolítico al asegurar: “Nuestro compromiso con los Estados Unidos y el Estado de Israel es inquebrantable. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2034370634029961469&partner=&hide_thread=false Gracias @SecRubio por sus palabras y por el acompañamiento de los Estados Unidos en este nuevo desafío.



La Argentina asume la presidencia de la IHRA con la convicción inquebrantable de defender la verdad histórica, la memoria de las víctimas y la lucha frontal contra el… https://t.co/3rtqVPTPpV — Javier Milei (@JMilei) March 18, 2026

El mandatario también remarcó que durante su presidencia en la IHRA la Argentina promoverá una “lucha frontal contra el antisemitismo”, en un contexto internacional marcado por el aumento de discursos de odio y negacionismo.

Previamente, Rubio había felicitado al país por el inicio de su gestión al frente del organismo. “En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes”, expresó el funcionario estadounidense.