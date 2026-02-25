Criptomonedas gratis: cómo esta empresa regaló 40.000 millones de dólares a sus usuarios

Una importante compañía se salvó de ir a la quiebra, luego de lanzar una campaña que regaló un dinero que no debía a sus usuarios.

Las campañas de promoción para captar nuevos clientes suelen tener presupuestos estrictos. Sin embargo, un insólito error humano dentro de una reconocida plataforma de criptomonedas provocó una transferencia masiva y accidental, que repartió miles de millones de dólares en criptomonedas gratis entre los usuarios recién registrados en su sistema.

La falla informática desató el pánico absoluto entre los directivos de la firma, quienes vieron cómo una simple recompensa de bienvenida se transformaba en la peor pesadilla financiera de su historia. Frente a la desesperación de la gente por retirar el regalo, la compañía tomó medidas extremas para evitar la quiebra inminente .

Para entender el problema, hay que saber que Bithumb es una plataforma de Corea del Sur donde la gente compra y vende dinero virtual. La empresa quiso hacer una promoción para sumar nuevos clientes, prometiendo regalarles 2000 wones , que es la moneda oficial de ese país y que equivale a poco más de un dólar.

El desastre ocurrió cuando un empleado tuvo que configurar ese premio en las computadoras de la empresa para enviarlo . En lugar de mandar esos wones de poco valor, se equivocó de opción en el menú y les transfirió Bitcoins , que es la divisa digital más cara y conocida del mundo.

Por este insólito error de tipeo, la plataforma mandó sin querer una cantidad absurda de Bitcoins que equivalía a unos 40 mil millones de dólares . Al ver semejante fortuna gratis en sus perfiles, cientos de usuarios empezaron a vender las monedas desesperadamente para hacerse del efectivo, lo que casi hace quebrar a la empresa.

La compensación de la empresa por el fallo

Cuando los directivos de la compañía vieron que se les estaba escapando todo ese capital, entraron en pánico absoluto. Apenas media hora después de que empezara el regalo masivo, apretaron el botón de emergencia y bloquearon por completo la página, impidiendo que los usuarios pudieran retirar el dinero hacia sus bancos.

A través de un aviso, los dueños de la plataforma salieron a aclarar que no habían sufrido un robo informático, sino que fue un error humano de su propio equipo. Explicaron que, gracias a ese bloqueo rápido del sistema, lograron anular la gran mayoría de las transferencias antes de que la gente pudiera sacar el efectivo.

Al final, la firma pudo recuperar casi todo el dinero virtual enviado por error y salvó los millones de dólares que hubieran significado su ruina total. De todas formas, el papelón expuso lo frágil que puede ser el sistema y el gran riesgo que existe al no tener controles dobles.