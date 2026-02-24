El invento que te hace caminar 60 pasos por minuto sin levantarte de la silla + Seguir en









Para combatir el sedentarismo, apareció una nueva tecnología que facilitará la vida de millones de personas.

Quienes trabajan varias horas sentados sufren de un malestar, que este aparato podrá solucionar rápidamente. Freepik

El sedentarismo afecta a millones de personas que pasan el día pegadas a una silla, lo que termina dañando la circulación de las piernas. Para solucionar este problema, apareció un dispositivo portátil que permite mover los músculos incluso cuando estamos trabajando o viajando en avión sin necesidad de levantarse.

Este aparato no busca reemplazar el ejercicio físico real, sino evitar que el cuerpo sufra las consecuencias de estar quieto tantas horas. Es una solución práctica para un problema que sufren muchísimos trabajadores que no pueden dejar sus puestos durante la jornada laboral.

ARCH Este aparato es ideal para quienes trabajan con la computadora durante varias horas. ARCH El simulador de caminata perfecto para la vida sedentaria Este aparatito se llama ARCH y se ajusta debajo de la rodilla para mover los músculos de la pantorrilla de forma automática. Su función principal es imitar el movimiento que hacemos al caminar, lo que ayuda a que la sangre circule mejor en los millones de personas que pasan el día sentadas.

La empresa estadounidense ARCH Technology diseñó este equipo para que la sangre no se estanque, evitando dolores o hinchazones molestas. El sistema hace una presión suave que simula unos 60 pasos por minuto sin hacer ningún tipo de ruido, permitiendo que el usuario siga trabajando con total normalidad.

A diferencia de otros masajeadores, este tiene sensores que se dan cuenta de cómo está funcionando el cuerpo en cada momento. Gracias a esa tecnología, el aparato regula la fuerza del movimiento para asegurar que las piernas se mantengan activas y sanas frente a los millones de riesgos que genera el sedentarismo.

Embed - Meet ARCH — Keep Your Body Moving Todas las características de este innovador dispositivo El diseño es muy liviano, no usa cables y se puede llevar en cualquier mochila sin que ocupe lugar. La batería se carga como si fuera un celular y dura hasta doce horas seguidas, por lo que alcanza perfectamente para un día entero de oficina o un viaje largo sin interrupciones. El motorcito que tiene adentro tiene la fuerza necesaria para empujar la sangre hacia arriba y mejorar el rendimiento de los millones de vasos sanguíneos. Todo el sistema funciona solo y se adapta al ritmo de cada persona, sin necesidad de usar aplicaciones externas que resulten demasiado complicadas. Actualmente se puede conseguir a través de la plataforma Kickstarter a un precio de 594 dólares, donde los creadores venden el producto de a una unidad. Decidieron no vender el par para que la gente pueda usarlo en una sola pierna.

