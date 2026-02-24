Comenzó en Google y ahora es una de las personas más ricas del mundo: sus lujosas mansiones como estrategia de negocio

El empresario tecnológico cuenta con varias propiedades en la costa de Estados Unidos, que, además de ser viviendas, cuentan como posiciones estratégicas para sus negocios.

Sergey Brin es uno de los multimillonarios que contribuyeron de manera decisiva al progreso de la tecnología actual. El cofundador de Google, el sitio de búsquedas más utilizado de la actualidad, es un empresario estadounidense de origen ruso, que hoy dedica gran parte de su labor a la creación y apoyo de organizaciones benéficas en distintas partes del mundo.

Junto a su compañero Larry Page, Brin buscaba democratizar la búsqueda de información en el internet y, así, lograr que esté al alcance de todos los usuarios . Además, en la actualidad, el multimillonario cuenta con varias propiedades, valuadas en más de 50 millones de dólares, que funcionan como puntos estratégicos para sus empresas.

El empresario ruso-estadounidense nació en la ciudad de Moscú, en agosto de 1973 , y se mudó a Estados Unidos a sus 6 años. Desde chico, fue un apasionado de la informática y las matemáticas, ya que tenía un notable interés en solucionar problemas y facilitar accesos para el resto de sus allegados. Así fue como se graduó con honores de la carrera de Ciencias Matemáticas y Computación en la Universidad de Maryland.

El empresario fue reconocido con el galardón del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Posteriormente, en 2015, ganó el Seoul Test of Time Award, y tres años después obtuvo el Computer Pioneer Award.

Brin también tiene una faceta medioambiental, en la que desarrolla un fuerte interés por las energías renovables y la conservación del planeta. Participó de manera individual en proyectos que buscaban mejorar el planeta, a través de la tecnología. Además, fue unos de los impulsores de Google.org, una sección que funciona como beneficencia para proyectos caritativos de esta área.

En la actualidad, Sergey Brin posee el 16% de las acciones de Alphabet. Además, continúa vinculado con la institución al brindar mentoría, pero se aleja de las cuestiones de gestión diaria. Su tiempo libre lo dedica a proyectos, como nuevas compañías, fundaciones benéficas y filantropía.

De esta manera, canaliza su interés por las cuestiones medioambientales, mediante asesorías técnicas o de inversión a nuevos proyectos que se vinculen con las energías renovables.

Su participación en Google

Para continuar capacitándose, Brin realizó un posgrado en la Universidad de Standford, dónde conoció a Larry Page. En unidad decidieron iniciar un proyecto para crear un buscador web que, en cuestión de unos pocos meses, tuvo un éxito rotundo.

En ese momento, ambos decidieron abandonar sus trabajos y estudios para profesionalizar su emprendimiento, que buscaba facilitar acceso a la información general para todos los usuarios a los que alcanzara. Así es como nació Google.

Por eso, hasta hace unos pocos años, era el presidente de Alphabet, la empresa matriz de Google. En el cargo, tenía bajo su responsabilidad a otros gigantes del ciberespacio como Youtube, Google Ads y estaba detrás de proyectos como Waymo, 23andMe (empresa de biotecnología y genómica personalizada) y más.

Las mansiones de Brin como estrategia de negocio

El empresario tecnológico cerró en julio de 2025 la compra de una mansión en Malibú por 49,7 millones de dólares, una cifra sensiblemente inferior a los 65 millones que se habían solicitado cuando la propiedad salió al mercado en 2024.

La residencia se encuentra frente a la bahía de Dume y cuenta con acceso privado a zonas de surf, piscina, bodega, y una cuidada arquitectura con predominio de madera de roble y una marcada influencia del estilo japonés.

La adquisición se suma a otra propiedad cercana que Brin compró en 2020 y que será destinada como casa de huéspedes, consolidando así su presencia inmobiliaria en una de las áreas más exclusivas de la costa californiana.

image

En paralelo, el magnate también amplió sus posesiones fuera del Pacífico. En diciembre adquirió la propiedad Crystal Pointe, ubicada en Lake Tahoe, por 42 millones de dólares.

La mansión se distingue por su acceso directo al lago mediante un funicular y por una arquitectura que integra materiales orgánicos, como piedra fósil. El inmueble había sido ofrecido originalmente por 75 millones de dólares, lo que refuerza el carácter estratégico de la operación.

Estas inversiones se producen en un contexto de cambios fiscales significativos en California, donde entró en vigor un impuesto al patrimonio del 5% para grandes fortunas. En respuesta, Brin trasladó varias de sus compañías de responsabilidad limitada (LLC) a Nevada antes del límite de enero de 2026, en una maniobra orientada a resguardar activos frente a la nueva normativa.

Sin embargo, la reciente compra en Malibú sugiere que el empresario no tiene intención de desvincularse completamente del estado californiano.

Actualmente, Brin ocupa el cuarto puesto entre las mayores fortunas del mundo, con un patrimonio estimado en 266 mil millones de dólares, ubicándose por detrás de figuras como Elon Musk, Larry Page y Jeff Bezos. Su capacidad financiera le permite combinar optimización fiscal con la adquisición de residencias emblemáticas, en un equilibrio entre inversión, estilo de vida y planificación patrimonial.

Las propiedades de alto perfil adquiridas por Brin, al igual que las de otros referentes del sector tecnológico, reflejan una tendencia clara hacia la exclusividad, la privacidad y las comodidades premium. Piscinas, canchas deportivas, accesos privados a playas o lagos, funiculares, bodegas y salas de cine forman parte del estándar en este segmento del mercado.

En el escenario actual, estas compras no solo expresan preferencias personales, sino que también funcionan como herramientas de adaptación frente a nuevas regulaciones fiscales. Así, el mercado de mansiones de lujo se consolida como un espacio donde el diseño, el valor escénico y la estrategia financiera convergen en la gestión de los grandes patrimonios estadounidenses.