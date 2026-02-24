Más de 16 millones de dólares por una carta de Pokemon: qué es el Pikachu Illustrator + Seguir en









El reconocido youtuber consiguió una importante suma de dinero, ya que vendió uno de los artículos más difíciles de conseguir por los coleccionistas.

La figura mediática rompió un récord al subastar el artículo de colección. Canal de Youtube de Logan Paul

Pokémon es sin lugar a dudas una de las franquicias que más miles de millones de dólares mueven a lo largo y ancho del mundo. Nintendo encontró una mina de oro con este universo, que ha expandido sus artículos desde videojuegos hasta un juego de cartas que pasó de ser una competencia a convertirse en artículos de colección.

Recientemente, con el icónico Pikachu como protagonista, una reconocida figura mediática consiguió vender un cartón del ratón amarillo más famoso del mundo en una suma absurda de dinero. Esto dejó en claro que el producto ha logrado superar las expectativas de todos, debido al ostentoso valor que adquirió.

Jake Paul Anthony Joshua 2 Uno de los hermanos Paul consiguió una suma enorme de dinero por una pieza coleccionable del famoso videojuego y animé. Récord: la millonaria venta de Logan Paul Para entender este fenómeno, es necesario saber que Pokémon nació en los noventa como un videojuego, sobre capturar criaturas ficticias y rápidamente se expandió hacia un juego de cartas de mesa. En esa competencia física, los participantes utilizan tarjetas impresas con distintos personajes, siendo el ratón amarillo Pikachu la figura principal y más reconocida de toda la franquicia japonesa.

El "Pikachu Illustrator" es la pieza más valiosa de este universo porque jamás se comercializó en las tiendas oficiales. Fue creada exclusivamente como premio para los ganadores de un concurso de dibujo en 1998, lo que generó una tirada extremadamente limitada, que obliga a los coleccionistas a guardarlas en cajas fuertes blindadas, ya que cualquier mínimo rasguño destruiría por completo su cotización.

Embed - I Bought The World’s Most Expensive Pokémon Card ($5,300,000) De las pocas copias que sobrevivieron al paso del tiempo, el mediático youtuber y luchador estadounidense, Logan Paul, era dueño de la única en el mundo con una calificación de conservación perfecta. Recientemente, el creador de contenido rompió todos los récords internacionales al vender esta reliquia impecable por la suma de 16.49 millones de dólares en una transacción directa.

El comprador de esta exclusiva tarjeta fue el inversor de capital de riesgo AJ Scaramucci. Para sumar espectacularidad al histórico trato comercial, el vendedor no solo entregó la pieza física, sino que también incluyó el lujoso collar de diamantes que utilizaba como estuche protector para exhibir el valioso cartón durante sus eventos públicos de lucha libre.

