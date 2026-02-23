El jugador de NBA que multiplicó sus millones después del retiro y es dueño de casi 100 franquicias de comida + Seguir en









Fue una figura destacada del básquet, pero su verdadero éxito estaba en el mundo de los negocios.

El exjugador vive una vida rodeada de lujos, aunque todo esto es gracias a su ojo para invertir. TNT Sports

Es normal que muchas veces, las figuras del deporte que firman contratos con ganancias de millones de dólares, no sepan aprovechar bien ese dinero. Es una situación común ver como sus fortunas se esfuman, si eligen un estilo de vida cargado de emoción.

Pero también existen quienes utilizan sus grandes ganancias para asegurarse un futuro en el mundo de los negocios. Como es el caso de esta exfigura de la NBA, quien decidió invertir todo en distintos negocios y consiguió transformarse en multimillonario.

Jamal Mashburn NBA Mashburn tuvo un buen paso por el básquet, aunque su talento estuvo en la forma de invertir su dinero. NBA La historia de Jamal Mashburn y cómo se convirtió en millonario Jamal Mashburn jugó doce temporadas en la NBA, pasando por los Dallas Mavericks, Miami Heat y Charlotte Hornets. Durante su carrera deportiva firmó varios contratos que le dejaron una ganancia limpia de 60 millones de dólares en el bolsillo. Lejos de gastarla sin sentido, decidió usar esa plata para asegurar su futuro fuera del básquet.

Con ese capital inicial, el exjugador empezó a comprar locales de comida de marcas que ya eran un éxito en la calle. Adquirió de forma directa 38 restaurantes de la cadena Outback Steakhouse y sumó otras 40 sucursales de Papa John's Pizza. Tiempo después, amplió esta red gastronómica abriendo tres franquicias más de Dunkin Donuts.

El negocio no se quedó solo en la comida rápida. Compró cinco concesionarias oficiales de autos en el estado de Kentucky, donde vende vehículos de marcas como Toyota y Lexus. También metió plata en el mercado inmobiliario y turístico, al entrar como socio en la junta directiva de Fairbridge Hotel and Resort.

Para abarcar todavía más rubros, fundó su propia agencia de publicidad, llamada Justice Network, y compró una parte de Ol Memorial Stable, una sociedad dedicada a las carreras de caballos. Su capacidad económica llegó a un punto tan alto, que presentó una oferta formal de 275 millones de dólares para intentar comprar el equipo completo de los Charlotte Hornets. El patrimonio de Jamal Mashburn Actualmente, el patrimonio neto de Jamas Mashburn está estimado en 100 millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. Esto no se debe a su extensa carrera en la NBA, aunque sí en gran parte a los 75 millones que consiguió con sus contratos. Se alejó del deporte después de una lesión en su rodilla derecha. Si bien se operó para volver a las canchas, los tratamientos arriesgados que se realizó no resultados como esperaba y tras un breve paso por los 76ers, decidió ponerle fin a su carrera para dedicarse a los negocios.

