Ganó u$s2.000 millones gracias a las barritas de cereal más "amables" del mercado: quién es Daniel Lubetzky

El empresario creó una marca con una idea poco común y ese proyecto terminó en una operación récord con una multinacional.

Lideró un proyecto con identidad que lo llevó a conseguir una fortuna impensada.

A lo largo de los años, el negocio de los snacks saludables pareció ser redituable solo para esas grandes compañías con una fuerte presencia internacional. De todas formas, un emprendedor logró abrirse camino con una propuesta distinta y construyó una de las marcas más reconocidas de Estados Unidos.

El recorrido de Daniel Lubetzky no empezó con una empresa multimillonaria, ya que mucho antes de alcanzar ese objetivo atravesó otros proyectos, apostó por un modelo de negocios basado en valores y encontró una oportunidad única en un segmento muy competitivo. Ese camino terminó con una venta valuada en miles de millones de dólares .

Daniel Lubetzky nació en Ciudad de México en 1968 y fue su historia familiar la que marcó buena parte de su vida empresarial. Su padre, Román Lubetzky, sobrevivió al Holocausto tras pasar por el campo de concentración de Dachau durante su infancia, una experiencia que le dejó enseñanzas que luego transmitió a sus hijos.

Tras mudarse a Estados Unidos, Daniel estudió Economía y Relaciones Internacionales en Trinity University y más tarde obtuvo el título de abogado en la Universidad de Stanford, en 1993 .

Antes de lanzar la empresa que lo hizo famoso, creó PeaceWorks , un emprendimiento alimenticio que buscaba fomentar acuerdos comerciales entre productores de distintas comunidades de Medio Oriente. Aunque ese proyecto nunca alcanzó una escala masiva, le permitió desarrollar una filosofía empresarial centrada en combinar rentabilidad con impacto social .

Lo que parecía un pequeño emprendimiento le terminó generando una fortuna. Gentileza - Jordan Vonderhaar

En 2004 fundó KIND Snacks con la idea de ofrecer barritas elaboradas con ingredientes fáciles de reconocer y visibles desde el envase. Mientras gran parte del mercado apostaba por productos altamente procesados, KIND mostró frutos secos, frutas deshidratadas, cereales y miel a través de un packaging transparente.

El nombre de la marca también formó parte de esa estrategia, ya que la palabra "Kind", que en inglés significa "amable", buscó transmitir cercanía tanto hacia los consumidores como hacia la forma de hacer negocios. Lubetzky recorrió comercios, entregó muestras gratuitas, negoció espacios en góndolas y trabajó para instalar una marca nueva frente a competidores de enorme tamaño.

Con el paso de los años, KIND dejó de ser una empresa emergente y pasó a ocupar un lugar importante dentro del mercado estadounidense de snacks saludables.

En 2015, la compañía protagonizó un conflicto con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que cuestionó el uso de la palabra "saludable" en algunos productos debido a su contenido de grasas provenientes de frutos secos. La empresa defendió su postura y sostuvo que esas grasas provenían de ingredientes con valor nutricional, por lo que más adelante el organismo permitió nuevamente ese tipo de identificación.

La histórica venta de 5.000 millones de dólares al gigante de los chocolates

El crecimiento de la marca llamó la atención de Mars, una de las compañías alimenticias privadas más grandes del mundo y propietaria de marcas como M&M's y Snickers. La relación entre ambas empresas comenzó en 2017, cuando Mars realizó una inversión inicial en KIND y tres años más tarde, en 2020, concretó la compra de la firma en una operación valuada en u$s5.000 millones.

La adquisición convirtió a KIND en parte del grupo Mars y, después de la venta, Lubetzky orientó buena parte de su actividad hacia nuevas inversiones mediante Camino Partners, un fondo enfocado en empresas relacionadas con alimentación, salud, bienestar y consumo.

También ganó notoriedad en la televisión estadounidense gracias a su incorporación como inversor permanente en Shark Tank desde la temporada 16, luego de participar durante varios años como invitado. Por el otro lado, mantuvo distintos proyectos de filantropía, educación, alimentación saludable y reducción de la polarización social mediante organizaciones como Kind Foundation, Feed the Truth, Builders y Starts With Us.

Tras la venta, su fortuna se potenció. Magnific

El patrimonio de Daniel Lubetzky

La fortuna de Daniel Lubetzky se debe principalmente al crecimiento de KIND y a la venta de la empresa. Actualmente, su patrimonio se encuentra en u$s2.300 millones, cifra que surge tanto del dinero obtenido tras la operación con Mars como de sus inversiones posteriores en nuevas compañías.

Además de administrar ese capital, el empresario sigue dentro del ecosistema de emprendedores como inversor, asesor y referente para nuevos fundadores. Con una idea sencilla, con identidad y una estrategia comercial consistente, puedo crear en un negocio valuado en u$s5.000 millones.