Un invento que te hará morir de ternura: el increíble robot cámara que te sigue a toda velocidad

Parece un compañero simpático, pero esconde una propuesta capaz de captar escenas desde un ángulo muy diferente al que logra un humano.

En un mercado donde abundan los dispositivos para capturar imágenes, un invento muy particular logró captar la atención de miles de personas por su aspecto simpático y sus llamativas capacidades . Su diseño es como el de un juguete, aunque por dentro cuenta con un desarrollo tecnológico pensado para grabar videos de una manera completamente distinta.

El dispositivo tiene movilidad e inteligencia propia dentro de un formato compacto que le permite desplazarse por terrenos difíciles sin perder de vista a su objetivo. Esas características impulsaron su popularidad en internet y lo convirtieron en uno de los proyectos tecnológicos más aclamados del 2026.

Beni es un robot con cámar a desarrollado por Mondo Robotics, una empresa integrada por profesionales con experiencia previa en DJI. A diferencia de las cámaras de acción, este equipo puede desplazarse por sus propios medios mientras registra imágenes desde una perspectiva muy cercana al suelo.

Su misión consiste en seguir automáticamente a una persona o incluso a una mascota para registrar cada movimiento sin necesidad de que alguien sostenga una cámara. También cuenta con la opción de un control manual con una aplicación para celulares o un pequeño control remoto con joystick que puede colocarse en la muñeca.

El dispositivo incorpora una cámara capaz de grabar en 4K HDR a 30 cuadros por segundo , perfecto para creadores de contenido, deportistas y usuarios que buscan tomas diferentes a las que ofrece un teléfono o un dron.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es su personalidad visual, ya que Beni tiene ojos iluminados y una voz propia que le aportan un aspecto amigable, motivo por el cual muchos usuarios lo comparan con un pequeño compañero robótico más que con un equipo de grabación.

Este robot puede recorrer cualquier tipo de terreno sin cortar la grabación. Gentileza - Mondo Robotics

Las características y funciones claves de esta cámara robot

Uno de los puntos más particulares de Beni está en su sistema de movilidad, ya que el robot cuenta con dos patas motorizadas equipadas con ruedas que le permiten desplazarse a una velocidad máxima de 29 km/h. Además, incorpora articulaciones con resortes que hacen posible saltos de hasta 25 centímetros de altura, puede subir y bajar escaleras, atravesar pequeños desniveles y reincorporarse por sí solo después de una caída.

Para desplazarse sin chocar contra objetos, incorpora dos cámaras con un campo visual de 150 grados, destinadas exclusivamente a detectar obstáculos durante el recorrido. Su batería intercambiable permite registrar imágenes durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos y almacena los archivos tanto en una tarjeta de memoria como en sus 32 GB de memoria interna.

La aplicación oficial ofrece varias funciones adicionales, ya que desde el celular es posible observar en tiempo real lo que registra el robot, controlar sus movimientos, elegir distintos modos de seguimiento y generar ediciones automáticas a partir del material grabado.

Mondo Robotics también anticipó futuras ampliaciones para el equipo, entre ellas aparecen accesorios intercambiables, conexión remota mediante tarjeta SIM y compatibilidad con gafas de visión en primera persona para conducir el robot desde una perspectiva inmersiva. Entre las principales funciones de Beni aparecen: