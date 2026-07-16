Líneas aéreas: la fuerte caída en cabotaje aleja a la Argentina de los países que lideran el crecimiento aéreo regional

En América latina creció 2,7% la cantidad de pasajeros en mayo, impulsados por Panamá, Brasil y Colombia. El tráfico en Argentina registra dos meses seguidos de caída y pierde impulso.

El Aeropuerto de Ezeiza es la principal estación aérea de Argentina.

El mercado aerocomercial de América latina y el Caribe mantuvo durante mayo una trayectoria de crecimiento, aunque a un ritmo más moderado que el observado durante el primer trimestre del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el último informe de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) , la región alcanzó 38,72 millones de pasajeros , lo que representa un incremento interanual del 2,7% , equivalente a poco más de un millón de viajeros adicionales respecto del mismo mes de 2025.

El desempeño significó una recuperación frente a abril, cuando la expansión apenas había sido del 1%, aunque todavía por debajo de los niveles registrados a comienzos del año.

Detrás de ese crecimiento regional volvió a aparecer un patrón que ALTA viene observando desde comienzos de 2026: el dinamismo proviene principalmente de los mercados domésticos y de los vuelos intrarregionales , mientras que las conexiones de larga distancia muestran un comportamiento mucho más débil.

En mayo, el tráfico doméstico aumentó 4% , el internacional dentro de América Latina creció 3,4% , mientras que el tráfico extrarregional apenas avanzó 0,1% . Incluso las rutas entre Estados Unidos y América Latina acumularon su tercer mes consecutivo de caída , con una contracción del 1,2% , reflejando una desaceleración del principal mercado internacional de la región.

En ese escenario, Panamá, Brasil y Colombia concentraron cerca del 73% del crecimiento neto del tráfico regional durante mayo.

Mercado aéreo regional. Comparativo por países.

Panamá volvió a destacarse como el mercado más dinámico, con 1,95 millones de pasajeros y una expansión del 15,7%, completando cinco meses consecutivos con aumentos de dos dígitos.

Brasil recuperó parte del impulso perdido en abril y creció 2,5%, mientras que Colombia avanzó 5,5%, apoyada tanto en el mercado doméstico como en el internacional.

El mercado argentino interrumpió las subas

Mientras esos países explicaban la mayor parte de los nuevos pasajeros incorporados al sistema regional, Argentina pasó a integrar el grupo de mercados con resultados negativos.

El país transportó 2,4 millones de pasajeros durante mayo, lo que implicó una caída interanual del 2,6% y representó la primera contracción del tráfico total en lo que va de 2026, según la estadística de ALTA.

Pero en junio, la situación se profundizó con una caída de 17% en los vuelos domésticos y un retroceso de 3% en internacionales, de acuerdo con las estadísticas que elabora la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el organismo que administra el sector en Argentina.

El dato marca un cambio significativo respecto de los meses anteriores, cuando el crecimiento de los vuelos internacionales alcanzaba para compensar el deterioro del mercado doméstico.

En base a los datos de mayo, el informe de ALTA señala que el principal factor detrás del retroceso global argentino fue el desplome del cabotaje, que registró una baja del 12,1%, acumulando tres meses consecutivos de caídas y mostrando además un deterioro cada vez más pronunciado.

Según ALTA, las bajas habían sido de 3% en marzo, 4% en abril y finalmente 12,1% en mayo, lo que evidencia una aceleración de la pérdida de pasajeros en las rutas nacionales.

En contraste, el mercado internacional en mayo todavía mostró un crecimiento del 8,1%, aunque ya no alcanzó para sostener el balance general del sistema.

El informe señala que la caída doméstica se concentró especialmente en varias de las principales rutas operadas desde Aeroparque Jorge Newbery, mientras que en el segmento internacional comenzó a observarse un cambio de tendencia en uno de los corredores más importantes para el país.

El mercado Argentina-Brasil, históricamente el principal vínculo internacional argentino, apenas creció 1,9%, muy lejos de las expansiones de dos dígitos registradas durante 2025 y los primeros meses de este año.

En cambio, siguieron mostrando un fuerte dinamismo destinos como Colombia (+40,5%), República Dominicana (+55%), Panamá (+24,6%) y Estados Unidos (+19,4%).

Argentina pierde terreno en el ranking regional de países

El contraste con otros países resulta evidente. Mientras Argentina registró su primera caída anual, Panamá mantuvo un crecimiento sostenido impulsado por su condición de hub regional; Brasil volvió a acelerar después de un abril más moderado, y Colombia continuó expandiendo tanto su mercado interno como sus conexiones internacionales.

Incluso países con desempeños más modestos, como Perú o Ecuador, lograron mantenerse en terreno positivo durante mayo.

La pérdida de impulso argentino también modifica el mapa de los países que vienen sosteniendo la recuperación regional.

Durante buena parte de 2025 y los primeros meses de 2026, el mercado argentino había sido uno de los que más crecía dentro de Sudamérica, especialmente por el fuerte incremento de los vuelos internacionales favorecidos por la apertura del mercado, la expansión de rutas y una mayor competencia entre aerolíneas.

Sin embargo, el deterioro del cabotaje comenzó a neutralizar ese efecto y terminó llevando al mercado nuevamente a terreno negativo.

Los datos difundidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) correspondientes a junio de 2026 muestran que esa tendencia no se revirtió.

Mercado aéreo argentino. Datos a junio 2026 según ANAC.

Si bien el semestre cerró con un récord histórico de 24,56 millones de pasajeros transportados entre enero y junio gracias al fuerte desempeño acumulado durante los primeros meses del año, la composición del crecimiento comenzó a modificarse.

En junio utilizaron los aeropuertos argentinos 3,14 millones de pasajeros, de los cuales 2,04 millones correspondieron a vuelos de cabotaje y 1,10 millones a servicios internacionales, consolidando la mayor participación relativa del segmento internacional dentro del total del mercado.

Esa evolución coincide con el diagnóstico planteado por ALTA respecto del comportamiento argentino. Mientras el tráfico internacional continúa sosteniendo niveles elevados gracias a una oferta creciente de rutas hacia el exterior y a la expansión de varios mercados regionales, el cabotaje enfrenta una desaceleración mucho más marcada.

En consecuencia, Argentina dejó de aportar pasajeros adicionales al crecimiento latinoamericano y pasó a convertirse en uno de los pocos mercados relevantes con saldo negativo durante mayo.

Además del contexto macroeconómico que afecta los niveles de consumo en Argentina, la caída del cabotaje se explica por un factor extra: la casi desaparición de las operaciones de la low cost Flybondi, que viene suspendiendo vuelos por problemas corporativos.

Esa menor oferta de asientos en el mercado doméstico argentino no se tradujo de inmediato en un traspaso de pasajeros a la competencia.

El negocio aéreo evoluciona favorablemente en la región

En términos regionales, el panorama sigue siendo favorable. Entre enero y mayo, América Latina y el Caribe acumularon 205,5 millones de pasajeros, un crecimiento del 4,5% respecto del mismo período del año anterior.

La demanda medida en pasajeros-kilómetro (RPK) aumentó 3,2%, mientras que el factor de ocupación promedio alcanzó 83,6%, reflejando que el crecimiento de la demanda continúa superando a la expansión de la capacidad disponible.

Sin embargo, ALTA también advirtió en su informe que las aerolíneas enfrentan un contexto de costos más exigente. El precio promedio del combustible de aviación en la región se ubicó en u$s3,01 por galón durante la primera semana de julio, más de 30% por encima del promedio registrado en 2025.

Dado que el combustible representa alrededor del 30% de los costos operativos de las compañías aéreas latinoamericanas, la evolución de ese insumo seguirá siendo uno de los principales factores que condicionarán la rentabilidad del sector durante el resto del año.