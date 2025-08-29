Aeropuertos Argentina hará una inversión de u$s4,3 millones para modernizar el sistema de migraciones en Ezeiza

Las obras apunta a descomprimir el flujo de los pasajeros que ingresan al país y mejorar la experiencia en su paso por la terminal.

El Aeropuerto de Ezeiza recibió en el primer semestre de 2025 a 2.126.759 pasajeros en vuelos comerciales internacionales.

Aeropuertos Argentina puso en marcha las obras de reacondicionamiento del espacio destinado al control migratorio de arribos internacionales y la ampliación y renovación del sistema “Migraciones Express” en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

El proyecto demandará una inversión estimada de u$s4,3 millones y su objetivo es agilizar el flujo de los pasajeros que ingresan al país y mejorar la experiencia en su paso por la terminal.

Entre otros aspectos, la obra prevé como ejes principales el reacondicionamiento del espacio y la renovación de toda la señalética, para facilitar el flujo de pasajeros. También la renovación del sector de migraciones VIP y la incorporación al salón de mobiliario apto para personas con movilidad reducida.

Además incluye la instalación de 5 puertas automáticas (e-gates), de última generación y, la incorporación de 30 nuevos dispositivos de autogestión de alta tecnología, al área de Migraciones Express.

“Esta nueva infraestructura mantiene el sistema de control en dos paso s, pero lo adapta a una solución más eficiente y escalable, preparada para absorber el crecimiento de la demanda”, explicaron a Ámbito en la empresa que forma parte de Corporación América Airports y opera y administra 53 aeropuertos en 6 países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.

Según informó la compañía, la implementación de esta tecnología -igual a la utilizada en el área de Partidas Internacionales- permitirá triplicar la capacidad actual y descongestionar las áreas de espera, incrementando la capacidad de procesamiento de pasajeros un 200%, de forma automatizada.

Entre sus principales beneficios se destacan la posibilidad de gestionar múltiples nacionalidades, el incremento significativo de la capacidad operativa, la optimización de recursos humanos y logísticos, y la estandarización tecnológica a nivel nacional.

Los voceros detallaron que “el espacio destinado al control migratorio de arribos internacionales es de 2.100 metros cuadrados, y el área a intervenir representa aproximadamente 550 metros cuadrados de ese total”.

Durante el tiempo que requieran los trabajos en el área de “Migraciones Express”, se mantendrán disponibles cuatro de las diez máquinas actuales, con el fin de minimizar el impacto sobre el flujo de pasajeros, añadieron.

Ezeiza, un aeropuerto de alto tránsito

Según datos oficiales sobre las operaciones en el Aeropuerto de Ezeiza en el primer semestre de este año, arribaron al país 2.126.759 pasajeros en vuelos comerciales internacionales. Febrero fue el mes récord, con 416.410 ingresos. Se estima que, para diciembre, el total anual alcanzará los 4.191.844 pasajeros. De enero a diciembre del 2024, fueron 4.134.031 los pasajeros arribados de orígenes internacionales.

El podio del top 10 de las ciudades internacionales de donde provino la mayor cantidad de pasajeros, en el período de enero a junio de este año, está encabezado por Madrid con 263.703 pasajeros, Miami con 193.592 y Rio de Janeiro con 155.675.

En cuarto y quinto lugar, se encuentran Santiago de Chile y Panamá con 150.551 y 138.617 pasajeros. En la lista continúan Roma, Bogotá, Nueva York, Punta Cana y, por último, Lima.

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini fue recientemente nominado, junto a aeropuertos de la talla de Fiumicino (Roma) JFKIAT (Estados Unidos) y Amsterdam (Países Bajos) en las categorías “Airport of the Year” y “Passenger Experience Award” del premio Airport Honour Awards 2025, organizado por International Airport Review.

A su vez, el Aeropuerto de Ezeiza mantiene, por tercer trimestre consecutivo, el primer puesto en satisfacción comercial entre los principales aeropuertos del mundo, según el último estudio de Airport Service Quality (ASQ) Commercial.

El programa ASQ Commercial, desarrollado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), es un programa de evaluación comparativa que mide la satisfacción de los pasajeros durante su estadía en el aeropuerto en tres áreas principales:

-Tiendas duty-free: variedad de productos, ofertas locales, calidad, relación precio-calidad y atención al cliente.

-Locales comerciales (shopping): selección de tiendas, productos, promociones y servicio.

-Restaurantes y servicios de comida: variedad gastronómica, calidad de alimentos y bebidas, velocidad de servicio y limpieza.