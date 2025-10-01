Actualizan el programa de medición de la calidad de servicios en los aeropuertos del país







El organismo regulador dejó sin efecto la resolución de 2008 y aprobó un nuevo esquema de control con indicadores que contemplan accesibilidad, conectividad WiFi, transporte público y servicios para personas usuarias en las terminales aéreas del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Se aprobó un nuevo esquema de control con indicadores que buscan medir la calidad de servicios aeroportuarios. Depositphotos

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) aprobó hoy un nuevo “Programa de Medición de los Factores de Calidad de Servicio en los Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA)”, que reemplaza al esquema vigente desde 2008, según la Resolución 46/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La medida deja sin efecto la Resolución ORSNA N° 46/08 y actualiza los estándares de calidad de los servicios aeroportuarios, incorporando indicadores relacionados con el uso de dispositivos de auto check-in, egates de migraciones, velocidad y disponibilidad de conexión WiFi, asignación de espacios para lactancia, accesibilidad para personas con discapacidad y opciones de transporte público, entre otros aspectos.

Los nuevos estándares de calidad de los servicios aeroportuarios El texto oficial señaló que la iniciativa busca dar previsibilidad al accionar del organismo y asegurar niveles de servicio similares a los que pueden encontrarse en otros aeropuertos del mundo, tomando como referencia metodologías de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El programa contempla indicadores globales sobre el tiempo total de los procesos de arribos y partidas de vuelos, así como el grado de acumulación de personas en las terminales, con el objetivo de garantizar estándares de calidad y mejorar la experiencia de los pasajeros.

El programa aprobado por ORSNA. Boletín Oficial

La resolución instruye a notificar a Aeropuertos Argentina 2000, London Supply, Aeropuertos del Neuquén, Aeropuerto de Bahía Blanca y a los explotadores de terminales no concesionadas del SNA, además de poner en conocimiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).