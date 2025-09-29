Aeropuertos Argentina acelera su plan nacional de obras para adaptarse al crecimiento récord del tráfico aéreo

Lleva invertidos más de u$s1.000 millones en los últimos seis años. Y prevé desembolsar otros u$s600 millones en nueva infraestructura.

El stand de Aeropuertos Argentina en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de este año.

El mercado aerocomercial de Argentina está registrando todos los meses nuevos récords en cantidad de pasajeros transportados , tanto en cabotaje como en vuelos internacionales. Y una de las características de este fenómeno es que crece de manera sostenida la cantidad de viajeros que salen del país sin pasar por Buenos Aires.

Según los datos oficiales que elabora mensualmente la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en agosto pasado se movilizaron 4.324.805 pasajeros -tanto domésticos como internacionales- en los aeropuertos de todo el país, alcanzando el nivel más alto registrado para ese mes en el sector aerocomercial. Esa cifra representa un incremento del 6% respecto del máximo alcanzado en agosto de 2019 (4.096.273 pasajeros).

El fuerte aumento de la oferta de vuelos y rutas que se viene observando en los últimos meses tiene que ver con la política de desregulación que se vino aplicando, que facilitó la llegada de nuevas líneas aéreas al mercado local, según la mirada coincidente de los principales actores del mercado aerocomercial.

Frente a este contexto, Aeropuertos Argentina aceleró su plan de obras para adaptar la infraestructura aeroportuaria a la nueva demanda del mercado. Tiene por delante un plan de inversiones de u$s600 millones que ya está en marcha y que representó desembolsos por más de u$s1.000 millones en los últimos seis años.

Según detalló Daniel Ketchibachian , CEO de la compañía que administra 35 de los mayores aeropuertos del país, las obras no se concentran sólo en Ezeiza y Aeroparque sino también en otras estaciones aéreas del interior del país hacia las cuales se va desplazando la oferta de las aerolíneas.

Ketchibachian ofreció una rueda de prensa, de la que participó Ámbito, en el marco de la Feria Internacional de Turismo. Allí ratificó los datos oficiales sobre el crecimiento del mercado aerocomercial y también detalló cuáles son las obras previstas para absorber esa mayor oferta de vuelos y tránsito de pasajeros.

“Nos venimos adaptando mucho con todas las inversiones que estamos haciendo. Lo que fuimos invirtiendo en los últimos años y durante este año se ve reflejado en este crecimiento de actividad que estamos pudiendo capitalizar. No van a encontrar ninguna línea aérea que diga que no puede ir a un aeropuerto porque no tiene infraestructura”, resaltó.

“Los desafíos son mantener el crecimiento de líneas aéreas con la capacidad que tenemos en los aeropuertos y que los pasajeros estén contentos también con el nivel del servicio”, dijo.

Con relación a las obras de infraestructura que exige ese proceso, señaló: “Nosotros estamos en un plan de obras continuo que nos permite ir creciendo nuestra capacidad año tras año. Y la capacidad tiene que estar disponible antes que llegue la demanda. O sea, si nosotros no hacemos mejoras en una terminal, si no hacemos pistas, los vuelos no pueden venir”.

El derrame aerocomercial, desde Aeroparque y Ezeiza hacia el interior

“Este fenómeno de crecimiento de la oferta de vuelos arranca fuerte en Aeroparque y en Ezeiza, pero después sigue para las provincias. Córdoba, Bariloche, Mendoza, están recibiendo un montón de vuelos internacionales. El norte argentino, Salta, Tucumán, están creciendo mucho. Las líneas aéreas empiezan a querer salir de lo que es el centro del país y buscar conexiones más directas”, explicó Ketchibachian.

DANIEL KETCHIBACHIAN AEROPUERTOS Rueda de prensa de Daniel Ketchibachian en la FIT.

“Ahora empieza una obra muy linda en Aeroparque, que es la ampliación del embarque doméstico, que agrega mucho espacio. También vamos a estar ampliando los puestos de check-in de abajo hacia la calle. Y el año que viene vamos a ampliar el área de embarque internacional”.

“En Salta estamos en plena mega obra del aeropuerto, que incluye un área internacional súper importante. Es una obra de las más grandes que estamos haciendo, junto con la que vamos a empezar en Tucumán”.

Otras obras que mencionó se refieren a los aeropuertos de Formosa y San Juan. “Vamos a empezar en Córdoba. En Mendoza, lo anunciamos hace poco. Estamos haciendo ahora obras en Río Grande y Río Gallegos que no tienen tanta visibilidad porque son pistas, pero son fundamentales”, añadió.

En este punto, Ámbito consultó: ¿Todas estas obras son parte de un plan maestro de inversión? ¿De cuánta plata era ese plan maestro y cuánto se ejecutó hasta ahora?

“Hasta ahora llevamos invertidos en los últimos seis años unos 1.200 millones de dólares. Y el plan que se viene para adelante son aproximadamente otros 600 millones de dólares”, precisó Ketchibachian.

Algunas de las inversiones previstas para lo que resta de 2025 incluyen el proyecto de remodelación del Aeropuerto de Tucumán, que demandará una inversión de u$s58 millones. Y el proyecto de refuncionalización del Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza, que requerirá una inversión de u$s10 millones.

Además, la puesta en marcha de la fase final del plan de ampliación del aeropuerto de San Rafael precisará una inversión de u$s15 millones, que se suman a los u$s16 millones invertidos en la nueva pista inaugurada en 2023.

“Este dinero, si bien parece mucho, exige ser muy inteligente para decidir dónde hay que ponerlo, ya que nuestro país es muy grande y hay que tener mucha certeza al momento de decidir cómo usarlo. Por ejemplo, para que no pase que una línea aérea quiera poner un vuelo y no haya una estructura. Entonces, por eso estudiamos mucho las proyecciones de cada aeropuerto, cómo va a crecer, si le falta internacional, si le falta doméstico, si le falta estacionamiento, para poner el dinero donde vale la pena hacerlo”, completó.

Respecto de cómo están las finanzas de la compañía y cómo se financian estas inversiones, Ketchibachian explicó: “Nosotros, después de la pandemia, cuando casi pasamos a mejor vida, nos acomodamos mucho, y en su momento refinanciamos todas las deudas, los créditos, y hoy la empresa está muy sana. Hoy cubrimos las inversiones con recursos propios”.

Sobre el mismo tema destacó que “estamos invirtiendo con un horizonte de mucho optimismo también sobre el país, viendo que este crecimiento pueda continuar. Y nosotros seguir estando sanos para seguir invirtiendo y seguir acompañando ese crecimiento del país”.